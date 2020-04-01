Валерия раскрыла рецепт самой бюджетной маски для лица

Источник материала: ОНТ

Известная российская певица Валерия, которой уже исполнился 51 год, поделилась рецептом очень бюджетной маски в своём Instagram.

Обладательница роскошного голоса и внешности в свой 51 даст фору даже более молодым коллегам по цеху. Надо отметить, что артистка чувствует себя весьма юной, ведь она позволяет себе появляться на публике в нарядах с глубоким декольте.

Очевидно, что певица ухаживает не только за телом, но и за лицом. Однако из-за введения в России карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, звезда отложила посещение косметолога на неопределенный срок. Однако даже в такой ситуации Валерия нашла выход. Она сделала маску дома и опубликовала забавное фото в своём Instagram.

Подписчики тут стали интересоваться, что именно певица наносит на лицо для улучшения цвета и состояния своей кожи.

Одному из комментаторов Валерия ответила лично. Она призналась, что обычно пользуется готовыми масками, которые представлены на рынке в широком ассортименте. Однако зачастую в качестве бьюти-средства знаменитость наносит обычный творожок, купленный в продуктовом магазине.

Как оказалось, довольно дешёвое средство может быть эффективным. Глядя на артистку, попробовать молочную продукцию любой женщине захочется хотя бы раз.





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