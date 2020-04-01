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«Витьбичи»: в городе все хорошо за исключением пустяков

01.04.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для координации деятельности по борьбе с распространением коронавирусной инфекции создан областной штаб во главе с председателем облисполкома Николаем Шерстнёвым.

В его заседании принял участие работавший в области по поручению gрезидента министр здравоохранения Владимир Караник.


Но обеспокоенные витебляне мало что смогут понять из сообщения официальной витебской газеты "Витьбичи".

 

"Обсуждены все организационные вопросы обеспечения эффективной работы здравоохранения, чтобы держать ситуацию с распространением вируса под контролем, обеспечить безопасные условия труда для медиков, находящихся сегодня на передовой борьбы за здоровье населения". Это они о чем?


 


- Тест-систем в республике достаточно, -- отметил Владимир Караник, - мы будем отгружать их по заявкам области по мере необходимости. Также и с защитными средствами, на фабрике «Славянка» для вас зарезервировано 100 тысяч защитных масок. Республика готова оказывать все необходимое содействие.

 

Председатель облисполкома Николай Шерстнёв высказал готовность, чтобы ни от кого не зависеть, организовать на месте изготовление защитных средств для медиков, включая пошив защитных костюмов на швейных предприятиях региона.


 


Министр изложил алгоритм действий, выработанный в этой ситуации для здравоохранения, чтобы замедлить распространение инфекции:

 

-- Важно сразу отличить симптомы COVID-19 от других респираторных инфекций и еще до получения результатов теста изолировать не только больного, но и членов его семьи. Разработан алгоритм опроса пациента. Если его результат показывает, что это может быть коронавирусная инфекция, пациенту и членам его семьи строго рекомендуется оставаться дома. После этого берется мазок на COVID-19. При его отрицательном результате заболевший продолжает лечение ОРВИ, а членам семьи выдается больничный лист на один день. Если же тест дает положительный результат, все члены семьи автоматически становятся контактами первого уровня и согласно действующей инструкции им продолжается больничный на период противоэпидемиологических мероприятий.

 

Такой подход, заключил министр, зволит уменьшить количество потенциальных заразных пациентов по городу и локализовать очаги за пределами медицинских учреждений, при пользовании общественным транспортом и так далее, пишет vitbichi.by


Но из этого сообщения вопросов возникает больше, чем ответов.


Сколько заболевших в Витебске


Почему все эти халаты и маски не шились раньше?


Почему не вводится карантин?


Почему город по-прежнему открыт и на въезд и на выезд?

 
Теги: Витебск
 
 
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Для координации деятельности по борьбе с распространением коронавирусной инфекции создан областной штаб во главе с председателем облисполкома Николаем...
 
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