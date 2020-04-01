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«Ждали решения федерации о приостановке, но, видно, единственные в мире мудрые руководители работают только в АБФФ». Фанаты минского «Динамо» приняли решение воздержаться от посещения стадионов
01.04.2020 20:21 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Фанаты минского «Динамо» заявили о том, что приостанавливают посещение и домашних, и выездных матчей команды из-за ситуации с
«Друзья!
Активу нашего сектора непросто далось решение, о котором мы сейчас Вам объявим.
Мы все прекрасно понимаем, какую опасность таит в себе распространение коронавируса в стране. На примере западных стран мы видим, к какой катастрофе может привести безалаберность населения и халатность властей.
Мы до последнего шли на сектор, чтобы поддержать нашу команду, мы ждали разумного решения федерации о приостановке соревнований, но, видно, единственные в мире мудрые руководители работают только в
Мы принимаем решение и призываем всех фанатов и болельщиков «
Также мы надеемся на понимание со стороны команды. Парни, знайте, пусть нас не будет рядом, мы все с горящими сердцами следим за вами и желаем вам только победы!
Оставайтесь дома, соблюдайте правила личной гигиены, берегите себя и своих родных!» – говорится в
Ранее фанаты «
Соберем экспресс? БАТЭ, «Динамо» Брест и «Шахтер» наконец-то победят за 3.20!
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«Ждали решения федерации о приостановке, но, видно, единственные в мире мудрые руководители работают только в АБФФ». Фанаты минского «Динамо» приняли решение воздержаться от посещения стадионов
Фанаты минского «Динамо» заявили о том, что приостанавливают посещение и домашних, и выездных матчей команды из-за ситуации с коронавирусом.
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