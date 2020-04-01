«Ждали решения федерации о приостановке, но, видно, единственные в мире мудрые руководители работают только в АБФФ». Фанаты минского «Динамо» приняли решение воздержаться от посещения стадионов

Источник материала: Tribuna.com

Фанаты минского «Динамо» заявили о том, что приостанавливают посещение и домашних, и выездных матчей команды из-за ситуации с коронавирусом .

«Друзья!

Активу нашего сектора непросто далось решение, о котором мы сейчас Вам объявим.

Мы все прекрасно понимаем, какую опасность таит в себе распространение коронавируса в стране. На примере западных стран мы видим, к какой катастрофе может привести безалаберность населения и халатность властей.

Мы до последнего шли на сектор, чтобы поддержать нашу команду, мы ждали разумного решения федерации о приостановке соревнований, но, видно, единственные в мире мудрые руководители работают только в .

Мы принимаем решение и призываем всех фанатов и болельщиков « , и других футбольных клубов Беларуси воздержаться от посещения стадионов. Подумайте о Ваших пожилых родственниках, людях с хроническими заболеваниями, а также о медиках, которым еще только предстоит вынести весь груз борьбы с коронавирусом.

Также мы надеемся на понимание со стороны команды. Парни, знайте, пусть нас не будет рядом, мы все с горящими сердцами следим за вами и желаем вам только победы!

Оставайтесь дома, соблюдайте правила личной гигиены, берегите себя и своих родных!» – говорится в сообщении.

Ранее фанаты « Немана », « Шахтера » и «Динамо» Брест также сообщили о приостановке посещения матчей.

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