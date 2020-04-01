Местные власти массово утверждают планы мероприятий по профилактике и снижению распространения коронавируса. Меры в целом одинаковые

Основные моменты планов:





на руководителей предприятий и организаций возлагается персональная ответственность по недопущению к работе сотрудников с признаками респираторных инфекций, работников прибывших из-за рубежа до истечения их срока самоизоляции (14 дней);





отменяются: проведение выставок, презентаций, ярмарок и других мероприятий в закрытых помещениях, ограничивается проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных мероприятий, выезды сотрудников в командировки;





в организациях всех форм собственности должно быть обеспечено: проведение не менее 1 раза в сутки влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, максимально частое проветривание помещений, наличие в общедоступных местах дозаторов с антисептиками, жидким мылом, а при необходимости и средств индивидуальной защиты;





рекомендовано максимально ограничить количество работников в смену, разграничить потоки при двухсменном режиме работы. Запрещается посещение посторонними лицами производственных и бытовых помещений;





родители вправе самостоятельно решать вопрос посещения детьми дошкольного учреждения и школы. В детском саду за ребенком сохраняется место и не взимается плата за посещение. В школах – интернатах детских домах социально-педагогических центрах обеспечивается ежедневный визуальный осмотр детей с проведением обязательного измерения температуры. Ограничивается участие детей в массовых мероприятиях, экскурсионных поездках;





для учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий. Запрещается посещение студенческих общежитий лицами в них не проживающих;





службам жилищно-коммунального хозяйства рекомендовано чаще проводить помещений общего пользования в многоквартирных домах с использованием моющих и дезинфицирующих средств;





в транспорте кроме дезинфицирующей обработки салонов и помещений вокзалов устанавливается обязательное обеспечение водителей масками, перчатками, антисептиками и т.д. Запрещена продажа проездных талонов в атобусах и троллейбусах.





наличие медицинских масок, одноразовых перчаток обязательно для работников торговли. Рекомендуется соблюдение социальной дистанции – 1 метр;





в объектах общепита рекомендовано размещение столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга;





приостанавливается деятельность дискотек, ограничивается работа спортивных и фитнес-залов, читальных залов, библиотек, запрещается курение яна в объектах общественного питания;





кроме того, религиозным организациям рекомендовано сокращение массовых богослужений;





Данные меры будут действовать до изменения эпидемиологической обстановки.