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Элла Селицкая: «Самое главное, чтобы не закрыли спортивные объекты»

01.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы стараемся ограничить, чтобы меньше народу, чтобы были чисто борцы со своим тренером»

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
Самое главное, чтобы не закрыли спортивные объекты. Вот это самое главное! И мы должны быть в этом заинтересованы, и в том числе спортсмены должны действовать таким образом, чтобы, по крайней мере, если уже приехали на какую-то базу, собрались, готовятся, но никоим образом не нарушать вот этот вот режим, который есть сегодня.

Элла Селицкая: «Самое главное, чтобы не закрыли спортивные объекты»

Люди в материале: Элла Селицкая

 
 
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Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира». Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы...
 
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