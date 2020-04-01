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Элла Селицкая: «Самое главное, чтобы не закрыли спортивные объекты»
01.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе
Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
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Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира». Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы...
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