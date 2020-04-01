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Довгалёнок: «Там, где объявлены карантины, спортсмены страдают в том плане, что не могут вести активную подготовку»

01.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы стараемся ограничить, чтобы меньше народу, чтобы были чисто борцы со своим тренером»

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Там, где объявлены вот эти вот карантины, спортсмены страдают в том плане, что они не могут вести активную подготовку. А у нас при такой сложившейся ситуации – мы, как бы, практически, можно сказать, не остановили подготовку. А там они перевели свою подготовку в более какие-то полудомашние условия. Где-то, допустим, работают на индивидуальных тренажёрах либо что-то ещё. Потому что остальные действия у них ограничены. Как бассейны, так и остальные площадки.

Довгалёнок: «Там, где объявлены карантины, спортсмены страдают в том плане, что не могут вести активную подготовку»

Люди в материале: Дмитрий Довгалёнок

 
 
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Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира». Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы...
 
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