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У нас свои рецепты борьбы с коронавирусом: митрополит Павел поднимается в небо

02.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всем епархиям Белорусской православной церкви сегодня было разослано письмо патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла.


Богоматерь Жировичская


"Настоящим сообщаю, что завтра, 2 апреля 2020 года, с 9.00 до 12.00 будет совершаться облет границ Республики Беларусь с главными святынями Белорусской Православной Церкви -- чтимыми копиями креста  преподобной Ефросиньи Полоцккой и Жировичской иконы Пресвятой Богородицы, а также крестом-мощевиком с молитвой о прекращении распространения коронавирусной инфекции", -- говорится в письме.

В это же время митрополит Павел попросил во всех храмах молиться о прекращении эпидемии. 
 
 
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Всем епархиям Белорусской православной церкви сегодня было разослано письмо патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла.
 
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