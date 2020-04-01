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У нас свои рецепты борьбы с коронавирусом: митрополит Павел поднимается в небо
02.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Всем епархиям Белорусской православной церкви сегодня было разослано письмо патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла.
Богоматерь Жировичская
"Настоящим сообщаю, что завтра, 2 апреля 2020 года, с 9.00 до 12.00 будет совершаться облет границ Республики Беларусь с главными святынями Белорусской Православной Церкви -- чтимыми копиями креста преподобной Ефросиньи Полоцккой и Жировичской иконы Пресвятой Богородицы, а также крестом-мощевиком с молитвой о прекращении распространения коронавирусной инфекции", -- говорится в письме.
В это же время митрополит Павел попросил во всех храмах молиться о прекращении эпидемии.
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Всем епархиям Белорусской православной церкви сегодня было разослано письмо патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла.
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