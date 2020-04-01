ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Простые правила: как защитить себя от коронавируса? Рубрика «Будет дополнено»

01.04.2020 22:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что произошло наверняка? «Теория пяти рукопожатий» если не умерла в прямом смысле этого слова, то временно недоступна. Что ещё коронавирус научил нас делать? 

Соблюдать дистанцию, стараться не ходить в многолюдные места, мыть руки, не трогать лицо, вовремя обращаться к врачам – в целом быть внимательным к своему здоровью. Всё просто. Эти элементарные вещи не дают коронавирусу распространяться бесконтрольно. И это главная задача для всех сегодня. Мы больше времени тратим на то, чтобы проследить «уровень заболеваемости»: сколько в больницах, сколько выздоровели и так далее – и иногда при этом не успеваем лишний раз протереть клавиатуру.

Интернет сейчас пестрит роликами на разный вкус о том, как распространяется вирус. Не трогать лицо – пожалуй, самое сложное. Но это  должно войти в привычку, женская половина хорошо поймет, ведь косметологи миллион раз говорили, и вот сейчас мы все учимся этого не делать: сначала не трогать всё подряд, а потом – нос.

В Минске уже появились лифтовые лайфхаки – в каждой кнопке зубочистка. И дезсредства – в подъездах, магазинах, закусочных. Они есть практически везде.

Ещё одна наша вредная привычка – ходить больными на работу. Все же знают, особенно в офисах: конец месяца, план горит, и ты с температурой отправляешься к коллегам. Посещение торговых центров, кинотеатров. Если ребёнок просит, отказать сложно. Но, возможно, стоит предложить любимому чаду домашний киносеанс.

И ещё очень серьёзная вещь. Дети и пожилые люди – сегодня это фактически два полярных лагеря: одни переносят болезнь легко, вторые от этого умирают. Поэтому наша забота – обеспечить бабушкам и дедушкам такие условия, чтобы выходить им не было надобности. 

Чем белорусы могут противостоять коронавирусу – это северный вариант нашей жизни. Кажется, что север – это Мурманск. Так оно и есть. Но мы тоже северяне. Беларусь – это не море, солнце и вино. Это болото, лес и дождь. Так что, будем надеяться, коронавирусу у нас не понравится.

Швеция идёт по похожему пути. Это европейский север. Всё открыто, компании по возможности дали сотрудникам работать дистанционно, но это не комендантский час, как в других европейских странах. Политика Швеции – личная ответственность каждого. Соблюдайте правила, если надо, изолируйтесь, но жизнь остановиться не должна.

Врачи Всемирной организации здравоохранения все как один твердят – пока руки чистые, вы не коснулись лица и не пристаёте к людям на улице, вы себя защитили. Это просто и разумно. Полезный совет от специалиста ВОЗ – пропевать куплет песни, пока моешь руки. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что произошло наверняка? «Теория пяти рукопожатий» если не умерла в прямом смысле этого слова, то временно недоступна. Что ещё коронавирус научил нас делать? ...
 
Новости дня
Новости
 
УЕФА попросил доиграть национальные чемпионаты до 3 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика