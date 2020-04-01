Простые правила: как защитить себя от коронавируса? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Что произошло наверняка? «Теория пяти рукопожатий» если не умерла в прямом смысле этого слова, то временно недоступна. Что ещё коронавирус научил нас делать?

Соблюдать дистанцию, стараться не ходить в многолюдные места, мыть руки, не трогать лицо, вовремя обращаться к врачам – в целом быть внимательным к своему здоровью. Всё просто. Эти элементарные вещи не дают коронавирусу распространяться бесконтрольно. И это главная задача для всех сегодня. Мы больше времени тратим на то, чтобы проследить «уровень заболеваемости»: сколько в больницах, сколько выздоровели и так далее – и иногда при этом не успеваем лишний раз протереть клавиатуру.

Интернет сейчас пестрит роликами на разный вкус о том, как распространяется вирус. Не трогать лицо – пожалуй, самое сложное. Но это должно войти в привычку, женская половина хорошо поймет, ведь косметологи миллион раз говорили, и вот сейчас мы все учимся этого не делать: сначала не трогать всё подряд, а потом – нос.

В Минске уже появились лифтовые лайфхаки – в каждой кнопке зубочистка. И дезсредства – в подъездах, магазинах, закусочных. Они есть практически везде.

Ещё одна наша вредная привычка – ходить больными на работу. Все же знают, особенно в офисах: конец месяца, план горит, и ты с температурой отправляешься к коллегам. Посещение торговых центров, кинотеатров. Если ребёнок просит, отказать сложно. Но, возможно, стоит предложить любимому чаду домашний киносеанс.

И ещё очень серьёзная вещь. Дети и пожилые люди – сегодня это фактически два полярных лагеря: одни переносят болезнь легко, вторые от этого умирают. Поэтому наша забота – обеспечить бабушкам и дедушкам такие условия, чтобы выходить им не было надобности.

Чем белорусы могут противостоять коронавирусу – это северный вариант нашей жизни. Кажется, что север – это Мурманск. Так оно и есть. Но мы тоже северяне. Беларусь – это не море, солнце и вино. Это болото, лес и дождь. Так что, будем надеяться, коронавирусу у нас не понравится.

Швеция идёт по похожему пути. Это европейский север. Всё открыто, компании по возможности дали сотрудникам работать дистанционно, но это не комендантский час, как в других европейских странах. Политика Швеции – личная ответственность каждого. Соблюдайте правила, если надо, изолируйтесь, но жизнь остановиться не должна.

Врачи Всемирной организации здравоохранения все как один твердят – пока руки чистые, вы не коснулись лица и не пристаёте к людям на улице, вы себя защитили. Это просто и разумно. Полезный совет от специалиста ВОЗ – пропевать куплет песни, пока моешь руки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram