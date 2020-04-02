Более 2 тысяч тестов на коронавирус доставили в Беларусь из Китая

Источник материала: Горецкий вестник

Медицинская гуманитарная помощь из Китая прибыла в Беларусь, на борту приземлившегося в Национальном аэропорту Минск самолета более 2 тыс. тестов на коронавирус.





В составе груза, кроме тестов, медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы. Заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк отметил, что гуманитарная помощь — это ответный шаг китайской стороны на присланные ранее в КНР белорусские грузы.

«Инициатор — китайская сторона. Когда КНР была в очень тяжелом положении, наша страна оказала гуманитарную помощь в виде двух полноценных самолетов. Китай выступил с инициативой в знак благодарности, в знак дружбы наших стран и народов», — сказал замминистра.