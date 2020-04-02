Источник материала: Новости Волковыска

США достигли самых высоких показателей летальных случаев от Ковид-19 за сутки.

Коронавирус не снижает темпов распространения по всему миру, в том числе и в Беларуси. Количество заболевших в Беларуси и мире серьезно возросло.

Собрали всё, что известно о ситуации с коронавирусом по состоянию на 2 апреля 2020.

Коронавирус в мире 2 апреля – статистика заболеваний

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 2 апреля уханьским коронавирусом заразились 877 422 человека, число жертв COVID-19 составляет уже 43 537 человек, выздоровели 185 241 пациент.

США продолжают лидировать по количеству инфицированных. В стране зафиксировали 189 633 случаев заражения. Согласно статистике, за последние сутки жертвами болезни стали 770 человек. Как сообщает CNN, эти показатели являются самыми высокими по стране за день.

По новым данным, общее число летальных случаев в США – 4 081.





В Африке еще есть пять стран без коронавируса

Пять стран Африки остаются свободными от нового коронавируса, сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на источники в органах здравоохранения государств континента. Это Коморские острова, Лесото, Малави, Южный Судан, а также Сан-Томе и Принсипи.

Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА) опубликовала 29 марта заявление, в котором указала на необходимость в ближайшие три недели оказания экстренной помощи африканским государствам в размере $100 млрд для поддержки работы их национальных систем здравоохранения в условиях усиления пандемии. По мнению ЭКА, пик пандемии придется в Африке на ближайшие 2-3 недели.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 2 апреля

По данным на 2 апреля, в Орше подтверждены 5 случаев COVID-19, сообщает orshanka.by со ссылкой на заведующую отделом общественного здоровья Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии Аллу Янковскую.

Стало известно о первом случае коронавируса на Брестчине. Позитивный результат теста на COVID-19 медики выявили у пациента, находящегося под наблюдением врачей инфекционного отделения Брестской областной клинической больницы как контакт первого порядка.

На 2 апреля Минздрав сообщил о 157 пациентах с коронавирусом, которые находятся на лечении.

Коронавирус уже есть во всех областях нашей страны.

По официальным данным, на сегодня в Беларуси от коронавируса умерло двое человек.

Минздрав сообщает, что за последние сутки из белорусских больниц выписали пять пациентов, у которых подтверждался тест на COVID-19.

В Беларуси на данный момент провели более 32 тысяч тестов на коронавирус.

В России за сутки заразились новым вирусом 440 человек

Общее число случаев заражения в России выросло до 2777, за день в этой стране заразились 440 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего за сутки зафиксировано семь летальных случаев: пять в Москве, по одному в Московской и Псковской областях.

За все время зафиксировано 24 летальных случая.

Китай передал Беларуси более 2000 тестов на коронавирус

Самолет с гуманиторной помощью от Китая приземлился в Минске, сообщает пресс-служба Минздрава.

Китай передал нашей стране медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы, а также более 2000 тестов на коронавирус.





Заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк отметил, что инициатором оказания помощи был Китай.

«Тесты будут направлены в нашу центральную лабораторию. А средства защиты – в первую очередь в те больницы, где наибольшее количество пациентов. Это инфекционная больница, 6-я клиника – непосредственно тем, кому это сейчас необходимо», – рассказал Андросюк.

Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин заявил, что это только первая партия гуманитарной помощи. Посольство планирует приобрести 10 тысяч тест-систем, организует закупку масок, защитной одежды, пульсоксиметров, инфракрасных термометров и других медматериалов для Беларуси. Также Китай собирается отправить в Беларусь группу экспертов для обмена опытом.

Во Франции тестируют лекарства, которые должны помочь тяжелым пациентам с COVID-19

Препарат на основе гемоглобина морских червей, который способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека, можно использовать для помощи пациентам с тяжелыми осложнениями COVID-19. Об этом сообщает французское издание Le Express со ссылкой на информацию компании Hemarina.

Бретонские ученые считают, что кровь морских червей Arenicolaes – это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания коронавирусом, говорится в публикации. Видео с научным объяснением действия молекул компания обнародовала в сети Интернет.

По данным издания, 10 пациентов с COVID-19 согласны пройти тестирование препарата при клиническом испытании. Всем им введут раствор, предназначенный для пациентов, которые страдают острым респираторным дистресс-синдром (ОРДС – угрожающее жизни воспалительное поражение легких), который производится из гемоглобина морского червя.

По словам руководителя Hemarina, доктора биологических наук Франко Зала, специалисты компании ждут решения Комитета защиты пациентов (CPP), зная, что Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и медицинских препаратов (ANSM) уже подтвердило результаты испытания.

Зала добавил, что продукт с названием HEMO2life уже прошел испытания в США на людях с мозговой гипоксией.

"Принцип остается тем же. Кроме того, HEMO2life уже используется во время трансплантации почек", – заверил Франк Зала.

Hemarina намерена отправить 100 доз раствора в парижские больницы Жоржа Помпиду и де-ла-Питье-Салптриере, которые вскоре начнут клинические испытания. Компания уже заявила, что в случае успеха готова сразу предоставить 5 тыс. доз раствора и может в короткий промежуток времени произвести дополнительно 15 тыс. доз.