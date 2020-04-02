Министерство антимонопольного регулирования Беларуси открыло "горячую линию" для граждан, которые желают сообщить о существенном повышении цен в объектах торговли, проинформировала пресс-служба ведомства.
Накануне Совмин республики
"С целью мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен и тарифов на товары и услуги Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию для граждан", – сказали в МАРТ.
Куда звонить если в магазине завышена цена на продукты
О слишком высоких ценах можно будет сообщить на телефонную линию МАРТ – (017) 327-61-21 по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
В МАРТ напомнили, что данные сообщения граждан регистрироваться в ведомстве не будут, на них также не распространяется действие закона "Об обращениях граждан и юридических лиц".