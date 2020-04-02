Источник материала: Новости Волковыска

Министерство антимонопольного регулирования Беларуси открыло "горячую линию" для граждан, которые желают сообщить о существенном повышении цен в объектах торговли, проинформировала пресс-служба ведомства.

Накануне Совмин республики принял постановление "О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке", чтобы не допустить роста цен и обеспечить потребителей страны необходимыми товарами в сложной экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Согласно документу рост отпускных цен на товары и услуги не должен превысить 0,5% в месяц.

"С целью мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен и тарифов на товары и услуги Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию для граждан", – сказали в МАРТ.

Куда звонить если в магазине завышена цена на продукты

О слишком высоких ценах можно будет сообщить на телефонную линию МАРТ – (017) 327-61-21 по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

В МАРТ напомнили, что данные сообщения граждан регистрироваться в ведомстве не будут, на них также не распространяется действие закона "Об обращениях граждан и юридических лиц".