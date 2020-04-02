Горецкий центр соцобслуживания посоветовал пожилым перейти в режим самоизоляции

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкий районный центр социального обслуживания населения в целях профилактики и предупреждения распространения возбудителей ОРВИ призывает одиноких пожилых жителей и одиноких людей с инвалидностью ограничить посещение мест массового скопления населения, а также соблюдать меры профилактики.





В случае потребности в доставке товаров первой необходимости, лекарств, продуктов питания одинокие пожилые граждане и одинокие инвалиды могут обратиться по телефону горячей линии 3-49-72 (понедельник-суббота — 8.00-18.00, воскресенье — 8.00-13.00).