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Горецкий центр соцобслуживания посоветовал пожилым перейти в режим самоизоляции
02.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкий районный центр социального обслуживания населения в целях профилактики и предупреждения распространения возбудителей ОРВИ призывает одиноких пожилых жителей и одиноких людей с инвалидностью ограничить посещение мест массового скопления населения, а также соблюдать меры профилактики.
В случае потребности в доставке товаров первой необходимости, лекарств, продуктов питания одинокие пожилые граждане и одинокие инвалиды могут обратиться по телефону горячей линии 3-49-72 (понедельник-суббота — 8.00-18.00, воскресенье — 8.00-13.00).
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Горецкий районный центр социального обслуживания населения в целях профилактики и предупреждения распространения возбудителей ОРВИ призывает одиноких...
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