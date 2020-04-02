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Горецкий центр соцобслуживания посоветовал пожилым перейти в режим самоизоляции

02.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкий районный центр социального обслуживания населения в целях профилактики и предупреждения распространения возбудителей ОРВИ призывает одиноких пожилых жителей и одиноких людей с инвалидностью ограничить посещение мест массового скопления населения, а также соблюдать меры профилактики.

 

Горецкий центр соцобслуживания посоветовал пожилым перейти в режим самоизоляции

 

В случае потребности в доставке товаров первой необходимости, лекарств, продуктов питания одинокие пожилые граждане и одинокие инвалиды могут обратиться по телефону горячей линии 3-49-72 (понедельник-суббота — 8.00-18.00, воскресенье — 8.00-13.00).


 
 
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  Горецкий районный центр социального обслуживания населения в целях профилактики и предупреждения распространения возбудителей ОРВИ призывает одиноких...
 
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