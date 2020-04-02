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Почти 11 000 противочумных костюмов получат медики Витебщины, их закупают «Белвест» и «Энергокомплект»

02.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти 11 000 комплектов специальной медицинской одежды (костюмов ПЧК) передадут для обеспечения безопасной работы медперсонала Витебской области местные предприятия «Белвест» и «Энергокомплект».

Благотворительная помощь предоставляется Витебской областной клинической инфекционной больнице – учреждению здравоохранения, принимающему инфицированных коронавирусом больных всего региона.

— В этот непростой, как для нашей страны, так и для всего мира, период мы хотели бы поддержать беларуских медиков, бесстрашно исполняющих свой профессиональный долг, которые сейчас работают в опасных условиях и каждый день рискуют своим здоровьем. Необходимо уже позаботиться и о врачах, которые сражаются с опасной инфекцией, самоотверженно спасая жизни людей. Мы ежедневно слышим о совершаемых ими подвигах, и как социально ответственные предприятия хотим внести свой вклад в борьбу с мировой пандемией, угрожающей здоровью наших граждан, – заявил «ННВ» генеральный директор СООО «Белвест» Юрий Суманеев.

В общем количестве медики Витебщины должны получить 10 965 костюмов на общую сумму 25 000 рублей. Противочумные костюмы начали поступать в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу уже на этой неделе.

— Заказ на изготовление специальной медицинской одежды размещён на витебском же предприятии — это фабрике ОАО «Труд-Витеб», — уточнил господин Суманеев.

В ассортименте этого предприятия и ранее была представлена медицинская одежда, в основном это медицинские халаты. Специализируется оно в том числе и на пошиве одноразовой одежды из нетканых материалов.

Напомним, что вчера Лукашенко заявил, что только в Витебске от пациентов заразились коронавирусом более десятка медиков. О большом количестве заболевших среди медперсонала говорит и врач больницы скорой помощи Наталья Ларионова.
 
Теги: Витебск
 
 
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