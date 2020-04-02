|
ООН заявила об обнищании 8,3 млн людей в арабском регионе из-за вируса
02.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
По данным организации, сейчас бедными в арабских странах признаны 101,4 млн, еще 52 млн недополучают пищу. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году за чертой бедности окажется 8,3 млн человек, а недоедающих станет больше на 2 млн.
Последствия от пандемии коронавируса приведут к тому, что в 2020 году 8,3 млн человек в арабских странах окажутся за чертой бедности. Об этом сообщается на сайте ООН, пишет
Количество тех, кто недополучает пищу, может увеличиться примерно на 2 млн человек, по оценке организации.
«Последствия этого кризиса будут особенно серьезными для уязвимых групп», — заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) Рола Дашти. Она добавила, что в группу риска войдут женщины и молодежь, а также те, у кого нет доступа к социальной защите и страховке по безработице.
Как отмечает организация, в регионе за чертой бедности уже сейчас находятся 101,4 млн человек, еще примерно 52 млн недоедают.
В ООН не назвали арабские страны, которые пострадают от COVID-19. К арабскому миру относятся страны Ближнего Востока, Северной Африки, Палестина, а также три государства Восточной Африки (Коморы, Сомали, Джибути).
По данным ВОЗ на 1 апреля, число зараженных коронавирусом в мире превышает 823,6 тыс. человек, более 40 тыс. погибли. Из стран Восточно-Средиземноморского региона лидером по числу зараженных старл Иран (свыше 44 тыс. человек), на втором месте Пакистан (там заболее более 2 тыс.), а на третьем Саудовская Аравия (1563 человека).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным организации, сейчас бедными в арабских странах признаны 101,4 млн, еще 52 млн недополучают пищу. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году за чертой бедности...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)