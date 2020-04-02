ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ООН заявила об обнищании 8,3 млн людей в арабском регионе из-за вируса

02.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По данным организации, сейчас бедными в арабских странах признаны 101,4 млн, еще 52 млн недополучают пищу. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году за чертой бедности окажется 8,3 млн человек, а недоедающих станет больше на 2 млн.

Последствия от пандемии коронавируса приведут к тому, что в 2020 году 8,3 млн человек в арабских странах окажутся за чертой бедности. Об этом сообщается на сайте ООН, пишет РБК.

Количество тех, кто недополучает пищу, может увеличиться примерно на 2 млн человек, по оценке организации.

«Последствия этого кризиса будут особенно серьезными для уязвимых групп», — заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) Рола Дашти. Она добавила, что в группу риска войдут женщины и молодежь, а также те, у кого нет доступа к социальной защите и страховке по безработице.


Как отмечает организация, в регионе за чертой бедности уже сейчас находятся 101,4 млн человек, еще примерно 52 млн недоедают.

В ООН не назвали арабские страны, которые пострадают от COVID-19. К арабскому миру относятся страны Ближнего Востока, Северной Африки, Палестина, а также три государства Восточной Африки (Коморы, Сомали, Джибути).

По данным ВОЗ на 1 апреля, число зараженных коронавирусом в мире превышает 823,6 тыс. человек, более 40 тыс. погибли. Из стран Восточно-Средиземноморского региона лидером по числу зараженных старл Иран (свыше 44 тыс. человек), на втором месте Пакистан (там заболее более 2 тыс.), а на третьем Саудовская Аравия (1563 человека). 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным организации, сейчас бедными в арабских странах признаны 101,4 млн, еще 52 млн недополучают пищу. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году за чертой бедности...
 
Новости дня
Новости
 
Почти 11 000 противочумных костюмов получат медики Витебщины, их закупают «Белвест» и «Энергокомплект»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика