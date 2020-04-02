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В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой
02.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Проблемы в работе Facebook возникали в основном при загрузке изображений, просмотре новостной ленты и входе в систему.
В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает
Проблемы в работе Facebook возникали в основном при загрузке изображений (72%), просмотре новостной ленты (16%) и входе в систему (10%). В Instagram сбои в большинстве случаев связаны с просмотром новостной ленты (55%), пользователи также жалуются на то, что не могут просматривать истории (37%), и делать публикации (6%). В WhatsApp у пользователей возникли проблемы с отправлением и получением сообщений (67%), а также с соединением (31%).
Большинство жалоб на работу сервисов поступили из США. Также на сбой обратили внимание пользователи в Мексике, Аргентине, Бразилии, Колумбии и в некоторых европейских странах.
О сбоях писали и пользователи соцсетей. В том числе они жаловались на то, что Facebook не обновляет новостную ленту, а в Instagram возникают проблемы с загрузкой.
Глобальное потребление интернета с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта увеличилось на 70% по сравнению с предшествующим периодом.
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Проблемы в работе Facebook возникали в основном при загрузке изображений, просмотре новостной ленты и входе в систему.
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