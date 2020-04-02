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«Барселона» может продать Гризманна за 100 млн евро или включить его в сделку по Неймару
02.04.2020 08:49 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Антуан Гризманн может покинуть «Барселону», проведя в команде лишь один сезон.
Каталонцы готовы продать француза, чтобы инвестировать средства в покупку форварда –
«Барса» оценивает Гризманна в 100 миллионов евро и готова продать его за эти деньги в другой клуб, если сам футболист или парижане не захотят обмена на Неймара. «ПСЖ» оценивает бразильца в 150 миллионов.
Однако после пандемии коронавируса такие дорогие трансферы видятся маловероятными.
Гризманн год назад был выкуплен сине-гранатовыми у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
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Нападающий Антуан Гризманн может покинуть «Барселону», проведя в команде лишь один сезон.
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