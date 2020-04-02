В Витебске создали областной штаб по борьбе с распространением коронавируса

Источник материала: Горецкий вестник

Первое заседание областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции прошло в Витебском облисполкоме. В мероприятии принял участие министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.





«Важно, чтобы вы держали на контроле состояние тест-систем, которых сейчас достаточно, будем отгружать их по мере необходимости. Если есть дефицит защитных средств, тоже поддержим: 100 тыс. масок уже зарезервировано для области на фабрике «Славянка». Мы готовы оказывать необходимое содействие», — сказал Владимир Караник.

Глава Минздрава добавил, что важно сразу отличить симптомы COVID-19 от других респираторных инфекций и еще до получения результатов теста изолировать не только больного, но и членов его семьи. «Если его результат показывает, что это может быть коронавирусная инфекция, пациенту и членам его семьи строго рекомендуется оставаться дома. При его отрицательном результате заболевший продолжает лечение ОРВИ, а членам семьи выдается больничный лист на один день. Если же тест оказывается положительным, все члены семьи автоматически становятся контактами первого уровня и согласно действующим инструкциям им продлевается больничный на период противоэпидемиологических мероприятий», — отметил Караник.

Он добавил, что такой подход позволит уменьшить передвижение потенциальных заразных пациентов по городу и локализовать очаги за пределами медицинских учреждений: при пользовании общественным транспортом и в других местах массового скопления людей.