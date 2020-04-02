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Брестский театр кукол показывает спектакли онлайн и записывает на видео сказки

02.04.2020 08:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский театр кукол (БТК) предлагает зрителям посмотреть свои спектакли в интернете, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Тамара Павлюкович.

Брестский театр кукол показывает спектакли онлайн и записывает на видео сказки

Показы постановок на сцене из-за ситуации с коронавирусом приостановлены. Тем не менее, брестские кукольники не намерены расставаться со своими зрителями. "Чтобы брестчане нас не забыли и вновь захотели прийти в театр, решили работать для них через интернет. Первый спектакль, который мы показали онлайн, - "Холстомер". Получили много приятных отзывов, люди заинтересовались. Дети также смогли увидеть постановку "Пекарня Мыш-Маш", - рассказала Тамара Павлюкович.

Творческий коллектив совместно с фотографом Дмитрием Крусем запустил проект под названием "БТК - в каждый дом". Артисты перед видеокамерой читают известные детские стихи и сказки, затем ролики публикуются в интернете. "Актеры с удовольствием включились в процесс. Произведения они читают в образе, чтобы привлечь внимание детей. Помимо стихов и сказок, возможно, покажем мастер-класс по кукловождению. Не исключаю, что поклонникам театра будет интересно посмотреть наши архивные спектакли", - отметила директор. Видеозаписи размещены в аккаунтах театра во "ВКонтакте", Facebook, Instagram. Создается канал на YouTube.

Тамара Павлюкович добавила, что сейчас кукольники репетируют новый спектакль "Перелетная" по сценарию Юлии Ароновой. Над премьерой трудятся режиссер Алиса Ермак и художник-постановщик Ольга Мельник-Малахова.

 
 
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  Брестский театр кукол (БТК) предлагает зрителям посмотреть свои спектакли в интернете, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Тамара Павлюкович. Показы...
 
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