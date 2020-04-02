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«Поймали на обмане»: разведка США заподозрила Китай в занижении числа жертв коронавируса

02.04.2020 10:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американские спецслужбы допускают, что Китай «умышленно опубликовал неполные данные» о числе заразившихся и умерших от коронавируса, пишет Bloomberg.

Китайское правительство «скрывало масштабы вспышки», отмечает оно, ссылаясь на доклад разведки.

Отчет разведчиков секретный, с ним уже ознакомлена администрация Белого дома.

В начале 2020 года вирус вырвался за пределы Китая и заразил по всему миру сотни тысяч человек. Погибли как минимум 45 тыс. больных. В Китае заболели около 80 тыс., летальных исходов было более 3 тыс.
 
 
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Американские спецслужбы допускают, что Китай «умышленно опубликовал неполные данные» о числе заразившихся и умерших от коронавируса, пишет Bloomberg.
 
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