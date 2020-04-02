«Поймали на обмане»: разведка США заподозрила Китай в занижении числа жертв коронавируса

Китайское правительство «скрывало масштабы вспышки», отмечает оно, ссылаясь на доклад разведки.





Отчет разведчиков секретный, с ним уже ознакомлена администрация Белого дома.





В начале 2020 года вирус вырвался за пределы Китая и заразил по всему миру сотни тысяч человек. Погибли как минимум 45 тыс. больных. В Китае заболели около 80 тыс., летальных исходов было более 3 тыс.