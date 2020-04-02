Главный уролог Минздрава заявил о передаче коронавируса половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь заявил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем.





"Коронавирус передается половым путем, конечно", - отметил эксперт.





При этом он подчеркнул, что специалисты понимают, что если между людьми начинается сближение, то половой путь - не самый главный для передачи инфекции.





"Хотя об этом тоже, конечно, нужно думать", - предупредил Пушкарь.



