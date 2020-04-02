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Главный уролог Минздрава заявил о передаче коронавируса половым путем

02.04.2020 10:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Путь не является самым главным"

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь заявил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем.

"Коронавирус передается половым путем, конечно", - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что специалисты понимают, что если между людьми начинается сближение, то половой путь - не самый главный для передачи инфекции.

"Хотя об этом тоже, конечно, нужно думать", - предупредил Пушкарь.
 
 
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