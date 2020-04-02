|
Главный уролог Минздрава заявил о передаче коронавируса половым путем
02.04.2020 10:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
"Путь не является самым главным"
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь заявил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем.
"Коронавирус передается половым путем, конечно", - отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что специалисты понимают, что если между людьми начинается сближение, то половой путь - не самый главный для передачи инфекции.
"Хотя об этом тоже, конечно, нужно думать", - предупредил Пушкарь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Путь не является самым главным"
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)