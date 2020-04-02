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На поддержку экономики из-за коронавируса в Беларуси направят Br110 млн
02.04.2020 10:15 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Около Br110 млн планируется направить в Беларуси на поддержку экономики из-за коронавируса. Об этом премьер-министр Сергей Румас рассказал журналистам,
На рассмотрение Главы государства внесен комплекс мер по поддержке экономики.
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Около Br110 млн планируется направить в Беларуси на поддержку экономики из-за коронавируса. Об этом премьер-министр Сергей Румас рассказал журналистам, пишет БЕЛТА....
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