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На поддержку экономики из-за коронавируса в Беларуси направят Br110 млн

02.04.2020 10:15 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На поддержку экономики из-за коронавируса в Беларуси направят Br110 млн

Около Br110 млн планируется направить в Беларуси на поддержку экономики из-за коронавируса. Об этом премьер-министр Сергей Румас рассказал журналистам, пишет БЕЛТА.

На рассмотрение Главы государства внесен комплекс мер по поддержке экономики. 

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Около Br110 млн планируется направить в Беларуси на поддержку экономики из-за коронавируса. Об этом премьер-министр Сергей Румас рассказал журналистам, пишет БЕЛТА....
 
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