ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн

Источник материала: Вороновская газета





Число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Я глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением инфекции», — сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что болезнь присутствует сейчас практически во всех странах. «Количество смертей более чем удвоилось за последнюю неделю, и в ближайшие несколько дней число подтвержденных случаев болезни достигнет 1 млн, а число умерших — 50 тыс.», — добавил он.

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