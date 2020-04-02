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ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн

02.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Я глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением инфекции», — сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что болезнь присутствует сейчас практически во всех странах. «Количество смертей более чем удвоилось за последнюю неделю, и в ближайшие несколько дней число подтвержденных случаев болезни достигнет 1 млн, а число умерших — 50 тыс.», — добавил он.

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Число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС. «Я...
 
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