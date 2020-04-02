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«Логики ведь не было тогда». Лукашенко назвал головотяпством закрытие Россией границы с Беларусью
02.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» заявил, что России следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ,
— Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, — значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы «друг познается в беде?» — отметил глава государства.
Лукашенко уже
Напомним, Россия из-за ситуации с распространением коронавируса приняла решение о закрытии границы для иностранцев с 16 марта. Запрет касался и Беларуси. Позже Москва Минск в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу и закроет границу 18 марта">обвинила Минск в том, что он выполняет не все предписания ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса. Минск эти обвинения отверг, опубликовав
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» заявил, что России следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону...
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