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«Логики ведь не было тогда». Лукашенко назвал головотяпством закрытие Россией границы с Беларусью

02.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» заявил, что России следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ, передает пресс-служба главы государства.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, — значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы «друг познается в беде?» — отметил глава государства.

Лукашенко уже высказывал свое возмущение закрытием Россией границы с Беларусью. Он также заявлял, что такое решение нельзя было принимать не посоветовавшись. В Кремле тогда заявили, что понимают эмоциональный настрой белорусских властей, но считают критику несправедливой. Там отметили, что на уровне глав правительств двух стран российская сторона заранее уведомила белорусских союзников о принимаемых мерах.

Напомним, Россия из-за ситуации с распространением коронавируса приняла решение о закрытии границы для иностранцев с 16 марта. Запрет касался и Беларуси. Позже Москва Минск в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу и закроет границу 18 марта">обвинила Минск в том, что он выполняет не все предписания ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса. Минск эти обвинения отверг, опубликовав заявление ВОЗ о том, что предпринимаемые Беларусью меры соответствуют рекомендациям. 30 марта Россия закрыла свои границы полностью.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» заявил, что России следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону...
 
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