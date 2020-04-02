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Лукашенко: Четверо умерли от пневмонии, где короновирус дал осложнения

02.04.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко признал, что в Беларуси уже 4 человека умерли от короновирусной инфекции COVID-19.

Лукашенко: Четверо умерли от пневмонии, где короновирус дал осложнения
Правда, как всегда, сделал он это невнятно и уже после того, как информация стала достоянием общественности.

"Четверо умерли от пневмонии, где коронавирус дал осложнения", - заявил сегодня Лукашенко в интервью ТРК "Мир".

Хотя на самом деле именно тяжелая форма пневмонии является результатом осложнения после COVID-19.

Лукашенко также уточнил, что по четвертому умершему пока выясняется - был ли у него коронавирус. При этом он пообещал показать данные по смертности журналистам.

Подробно об интервью Лукашенко пишет «Звязда».

Лукашенко докладывают по каждому случаю смерти от пневмонии. «Их четверо всего, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус, — сказал он. — Любой вирус осложнит хронические заболевания, и зачем «гвалтом» кричать? Что получилось, будто мы что-то скрываем. Смерть человека никогда не скроешь, потому что каждый родной получает справку в ЗАГСе».

По его словам, по четвертому сейчас еще уточняют, был ли у него коронавирус. Данные из ЗАГСов по смертности Лукашенко обещает показать журналистам.

«За два месяца-январь, февраль — у нас отрицательная динамика смертности людей (по сравнению с прошлым годом — «Зв.»). При такой пандемии у нас уменьшение смертности. Я не говорю там заболели, заразились и другие, я говорю о людях, которые отошли в мир иной. У нас отрицательная динамика», — подчеркнул он.


В интервью он также рассказал, как в Беларуси появился коронавирус: сотрудники известной белорусской марки обуви отправились в Италию на обучение. «И контакты первого, второго уровня уже унаследовали этот коронавирус от них», — сказал Лукашенко.

А в Минске ситуация с распространением началась с иранского студента, живущего в семье его невесты. Отец девочки — водитель «большого начальника», сказал Лукашенко. Он, в свою очередь, присутствовал на высших заседаниях правительства, участники которого встречались в том числе и с главой государства.

"Прошел почти месяц, и я все еще жив. И я не проверялся на коронавирус. Я слежу за состоянием своего здоровья", - сказал он.

Он также прокомментировал заявления некоторых мировых лидеров о том, что Беларусь "не так, как все" реагирует на проблему.

"Если бы все боролись с этими вирусными заболеваниями в Беларуси и как у нас не забывали бы, что есть и сердечно-сосудистые заболевания, и онкология, есть травматология, просто пневмония, это очень сильная сезонная болезнь, тогда таких проблем бы не было. Мы не можем не держать его (так называемый коронавирус) в памяти. Потому что ящик включил - коронавирус, утюг включил - коронавирус, чайник включил - коронавирус", - сказал Лукашенко.

Как напоминает tut.by, в последнем сообщении Минздрава говорилось о том, что в Беларуси скончались два пациента с коронавирусом. Однако достоверно лишь об одной умершей 73-летней женщине из Витебска, в справке которой причиной смерти был указан COVID-19. 


В двух других случаях смерти зараженных коронавирусом, которые известны СМИ (учительница из Копыльского района и актер из Витебска), причиной смерти указали пневмонию.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Лукашенко признал, что в Беларуси уже 4 человека умерли от короновирусной инфекции COVID-19.
 
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