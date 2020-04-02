Лукашенко: Четверо умерли от пневмонии, где короновирус дал осложнения

Правда, как всегда, сделал он это невнятно и уже после того, как информация стала достоянием общественности.

Лукашенко также уточнил, что по четвертому умершему пока выясняется - был ли у него коронавирус. При этом он пообещал показать данные по смертности журналистам.

Хотя на самом деле именно тяжелая форма пневмонии является результатом осложнения после COVID-19.

Звязда ». Подробно об интервью Лукашенко пишет «».





Лукашенко докладывают по каждому случаю смерти от пневмонии. «Их четверо всего, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус, — сказал он. — Любой вирус осложнит хронические заболевания, и зачем «гвалтом» кричать? Что получилось, будто мы что-то скрываем. Смерть человека никогда не скроешь, потому что каждый родной получает справку в ЗАГСе».

По его словам, по четвертому сейчас еще уточняют, был ли у него коронавирус. Данные из ЗАГСов по смертности Лукашенко обещает показать журналистам.

«За два месяца-январь, февраль — у нас отрицательная динамика смертности людей (по сравнению с прошлым годом — «Зв.»). При такой пандемии у нас уменьшение смертности. Я не говорю там заболели, заразились и другие, я говорю о людях, которые отошли в мир иной. У нас отрицательная динамика», — подчеркнул он.









В интервью он также рассказал, как в Беларуси появился коронавирус: сотрудники известной белорусской марки обуви отправились в Италию на обучение. «И контакты первого, второго уровня уже унаследовали этот коронавирус от них», — сказал Лукашенко.





А в Минске ситуация с распространением началась с иранского студента, живущего в семье его невесты. Отец девочки — водитель «большого начальника», сказал Лукашенко. Он, в свою очередь, присутствовал на высших заседаниях правительства, участники которого встречались в том числе и с главой государства.





"Прошел почти месяц, и я все еще жив. И я не проверялся на коронавирус. Я слежу за состоянием своего здоровья", - сказал он.





Он также прокомментировал заявления некоторых мировых лидеров о том, что Беларусь "не так, как все" реагирует на проблему.





"Если бы все боролись с этими вирусными заболеваниями в Беларуси и как у нас не забывали бы, что есть и сердечно-сосудистые заболевания, и онкология, есть травматология, просто пневмония, это очень сильная сезонная болезнь, тогда таких проблем бы не было. Мы не можем не держать его (так называемый коронавирус) в памяти. Потому что ящик включил - коронавирус, утюг включил - коронавирус, чайник включил - коронавирус", - сказал Лукашенко.





tut.by , в последнем сообщении Минздрава говорилось о том, что в Беларуси скончались два пациента с коронавирусом. Однако достоверно лишь об одной умершей 73-летней женщине из Как напоминает, в последнем сообщении Минздрава говорилось о том, что в Беларуси скончались два пациента с коронавирусом. Однако достоверно лишь об одной умершей 73-летней женщине из Витебска , в справке которой причиной смерти был указан COVID-19.









В двух других случаях смерти зараженных коронавирусом, которые известны СМИ (учительница из Копыльского района и актер из Витебска), причиной смерти указали пневмонию.



