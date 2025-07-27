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Итоги бизнеса за 21—27 июля 2025 года
27.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Налоговые новшества, бизнес с Китаем и вдохновляющая история о минчанах, которые создали бизнес на терапевтическом эффекте музыки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Налоговые новшества, бизнес с Китаем и вдохновляющая история о минчанах, которые создали бизнес на терапевтическом эффекте музыки. Кратко пересказываем, о чем...
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