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Итоги бизнеса за 21—27 июля 2025 года

27.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Налоговые новшества, бизнес с Китаем и вдохновляющая история о минчанах, которые создали бизнес на терапевтическом эффекте музыки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В 2025 г. происходят важные налоговые изменения: сроки подачи учетной политики, изменения по акцизам, НДС и налогу на прибыль. В статье — разбор новых правил, которые затронут малый и средний бизнес.

Как построить прибыльный бизнес с китайскими партнерами? Опыт предпринимателя, который наладил поставки и продажи, — от поиска поставщиков до тонкостей переговоров. Реальные кейсы и советы, которые помогут избежать ошибок.

Полезное для бизнеса

Метрики и аналитика — не панацея. Эксперт объясняет, почему эмоции клиентов нельзя измерить только цифрами, и как сочетать данные с живыми инсайтами. Полезно тем, кто хочет глубже понимать свою аудиторию.

Секреты успешных переговоров от профессионала: как «читать» оппонента, подстраиваться под его стиль коммуникации и добиваться своего без конфликтов. Практические техники для тех, кто хочет заключать выгодные сделки.

Истории бизнеса

Беларусы в Карнеги-холл: в декабре 2025 г. белорусский проект «Музыкотерапия» выступит в легендарном Карнеги-холле (Нью-Йорк). За 6 лет команда прошла путь от камерных сессий для 20 человек до регулярных концертов в Большом зале Белгосфилармонии и гастролей по Европе, ОАЭ и США. История идеи, которая начиналась как социальный проект, а сейчас — это успешный и прибыльный бизнес.

История компании, которая делает ставку на локальный бренд вопреки растущим затратам. Стратегии выживания в условиях высокой конкуренции и дорогой рекламы — вдохновляющий пример для малого бизнеса.

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Налоговые новшества, бизнес с Китаем и вдохновляющая история о минчанах, которые создали бизнес на терапевтическом эффекте музыки. Кратко пересказываем, о чем...
 
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