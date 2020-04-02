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Россия не будет работать до конца апреля - Путин решил

02.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин объявил весь апрель нерабочими в России

Президент РФ Владимир Путин в рамках борьбы с коронавирусом объявил о продлении в России нерабочих дней до конца апреля с сохранением зарплат.

Об этом он заявил сегоня в специальном образении к россиянам

Правда, карантином это официально все равно не называется.

В России на утро 2 апреля зарегистрирован 771 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся достигло 3548. Больше всего заражённых в Москве – 2475. 30 человек умерли.
 
 
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Путин объявил весь апрель нерабочими в России
 
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