Россия не будет работать до конца апреля - Путин решил





Правда, карантином это официально все равно не называется.





В России на утро 2 апреля зарегистрирован 771 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся достигло 3548. Больше всего заражённых в Москве – 2475. 30 человек умерли.

Об этом он заявил сегоня в специальном образении к россиянам