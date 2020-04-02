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МАЗ, МТЗ, завод Вавилова. Что происходит на крупных предприятиях Минска, где есть случаи коронавируса

02.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели сообщают о случаях коронавируса на крупных предприятиях Минска. TUT.BY проверил, правда это или нет, а заодно спросил, планируют ли заводы-гиганты уходить на карантин.

Если вам известно о подтвержденных случаях коронавирусной инфекции (и/или о карантине) на других предприятиях, присылайте информацию на почту nn@tutby.com.

МТЗ


Фото из архива: читатель Марина Малюкевич

Сегодня утром дезинфицировали помещения в административном корпусе Минского тракторного завода. Надписи «Карантин» появились на дверях третьего и четвертого этажей. Сотрудники завода сообщили TUT.BY, что коронавирус подтвердился у кого-то из бухгалтерии.

Руководство предприятия подтвердило эту информацию. Замгендиректора «МТЗ» по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Андрей Сусленков объясняет:

— Здесь была санитарная эпидемиологическая служба, провели дезинфекцию кабинетов, по коридору прошлись — и всех снова допустили к работе. Шестерых из кабинета, где была заболевшая, отправили на самоизоляцию — это контакты первого уровня.

Собеседник добавляет, что заболевшая попала в больницу еще 23 марта, однако то, что она инфицирована коронавирусом, подтвердили только сейчас.

— Так что практически этот двухнедельный карантин мои работники проработали на местах — если бы у кого-то еще были осложнения, думаю, это бы уже знали. Но на всякий случай все равно людей отправили в самоизоляцию.

Представитель МТЗ рассказывает, что один из контактов отправили не на домашнюю самоизоляцию, а в больницу.

— Сотрудница живет в общежитии, поэтому решили так, чтобы она больше ни с кем не контактировала.


Так выглядели кабинеты офисного здания МТЗ сегодня утром, когда их закрывали на санитарную обработку. Фото: читатель TUT.BY

По словам Андрея Сусленкова, карантина на заводе нет, случаев инфицирования в производственной части не выявлено.

— Завод работает, комплектующие к нам поставляются. Организованы посты — у водителей, которые привозят фуры на завод, проверяют температуру. Мы четко исполняем рекомендательное письмо Минздрава по профилактике. Людям выдали средства защиты, антисептики, принудительного требования надевать маски нет, но на постах охраны, мимо которых проходит много людей, мы рекомендуем носить маски. В столовых столы расставили на расстояние не меньше двух метров друг от друга. В этой ситуации главное принимать профилактические меры, людям — соблюдать предписания, тогда все будет нормально.


Изображение: предоставлено МТЗ

МАЗ

На МАЗе тоже зафиксирован случай коронавируса у сотрудника.

— Один случай выявлен. Завод работает в штатном режиме, проводятся все необходимые мероприятия по рекомендации Минздрава, ежедневно проводится дезобработка помещений, — отметила замгендиректора ОАО «МАЗ» Зоя Таран.

Завод имени Вавилова

На минском заводе имени Вавилова на неделю в отпуск отправили гальванический цех. Там работает до 100 человек. Все потому что у одной из работниц цеха нашли коронавирус, об этом вчера сообщило «Радыё Свабода».

Сегодня с TUT.BY связался один из сотрудников предприятия и добавил, что на карантин до воскресенья ушел еще один цех — 26-й транспортно-механический.

— У нас техника, машины, мы контактируем со всеми другими цехами завода, в том числе с тем, где есть подтвержденный случай. Поэтому на карантин до конца недели отправили и нас.

По словам собеседника, во всех цехах завода имени Вавилова провели дезинфекцию. Как это выглядит — на видео.

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Теги: Минск
 
 
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Читатели сообщают о случаях коронавируса на крупных предприятиях Минска. TUT.BY проверил, правда это или нет, а заодно спросил, планируют ли заводы-гиганты уходить на...
 
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