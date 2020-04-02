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В Австралии начали испытывать сразу две вакцины против коронавируса
02.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Это препараты Оксфордского университета и американской компании. Научное сообщество оценит их эффективность и безопасность для человека.
Первые тесты пройдут на животных, в данном случае на хорьках. Результаты станут известны к июню. И если они будут успешны, можно будет приступить к клиническим исследованиям. Вместе с тем учёные предупреждают, что в лучшем случает вакцина станет доступной через полтора года.
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Это препараты Оксфордского университета и американской компании. Научное сообщество оценит их эффективность и безопасность для человека. Первые тесты пройдут...
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