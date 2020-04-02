В Австралии начали испытывать сразу две вакцины против коронавируса

Источник материала: ОНТ

Это препараты Оксфордского университета и американской компании. Научное сообщество оценит их эффективность и безопасность для человека.

Первые тесты пройдут на животных, в данном случае на хорьках. Результаты станут известны к июню. И если они будут успешны, можно будет приступить к клиническим исследованиям. Вместе с тем учёные предупреждают, что в лучшем случает вакцина станет доступной через полтора года.





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