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В Австралии начали испытывать сразу две вакцины против коронавируса

02.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австралии начали испытывать сразу две вакцины против коронавируса

Это препараты Оксфордского университета и американской компании. Научное сообщество оценит их эффективность и безопасность для человека. 

Первые тесты пройдут на животных, в данном случае на хорьках. Результаты станут известны к июню. И если они будут успешны, можно будет приступить к клиническим исследованиям. Вместе с тем учёные предупреждают, что в лучшем случает вакцина станет доступной через полтора года.  


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Это препараты Оксфордского университета и американской компании. Научное сообщество оценит их эффективность и безопасность для человека.  Первые тесты пройдут...
 
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