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Коронавирус: как защитить людей, находящихся в группе риска
02.04.2020 20:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Онкопациенты, диабетики и пожилые люди относятся к группе риска во время пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.
Специалисты Минздрава рассказали, как защитить таких людей от заражения коронавирусом, выпустив видеоролик с советами.
Так, для профилактики COVID-19 следует регулярно проветривать помещения. Если в семье есть кто-то из группы риска, то следует разделить все предметы личной гигиены и обихода. Также необходимо спать на разных кроватях и часто стирать постельное белье и одежду.
Чтобы избежать заражения вирусом, необходимо регулярно дезинфицировать моющим средством все поверхности в доме.
Кроме того, эксперты рекомендуют обрабатывать туалет моющими средствами после каждого посещения.
Мыть руки с мылом нужно не менее 20 секунд.
Проводить обеззараживание помещений специалисты советуют с помощью УФ-лампы.
В общественных местах люди из группы риска обязательно должны носить маску и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Если возникли трудности с дыханием или температура превысила 38 градусов, нужно вызывать скорую помощь по телефону 103.
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Онкопациенты, диабетики и пожилые люди относятся к группе риска во время пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения...
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