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МИД: в среднесрочной перспективе встанет вопрос о безвизовом въезде белорусов в шенгенскую зону

02.04.2020 20:54 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В среднесрочной перспективе встанет вопрос о безвизовом въезде белорусов в страны шенгенской зоны. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, отвечая на вопросы членов Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

МИД: в среднесрочной перспективе встанет вопрос о безвизовом въезде белорусов в шенгенскую зону

Парламентарии поинтересовались перспективами отношений Беларуси и ЕС. "На повестке дня - начало переговоров по заключению соглашения о партнерстве и сотрудничестве, завершение переговоров о вступлении Беларуси в ВТО. В среднесрочной перспективе встанет вопрос о безвизовом въезде белорусов в страны "шенгена", - сказал замминистра.

Он напомнил, что Беларусь уже значительно упростила условия для европейских стран и не только. "Это было наше односторонне решение. Оно не означает необходимости такого же решения в ответ. Но сегодня мы говорим об упрощении получения шенгенских виз, а в будущем будем говорить об их отмене", - отметил Олег Кравченко. По его словам, речь идет о краткосрочном "шенгене", а не о том, что будут отменены требования о рабочих визах в странах ЕС.

"Мы не стремимся войти в состав ЕС, не просим так называемой европейской перспективы. Наша заинтересованность - это сотрудничество ответственных соседей, которые не создают друг другу проблем, а помогают, если в этом есть необходимость", - пояснил замминистра. Так, Беларусь выступает за более глубокие системные контакты и связи между ЕАЭС и ЕС, а также между ОДКБ и НАТО. "Это необходимо для устойчивого развития нашего региона и минимизации конфликтного потенциала", - заметил Олег Кравченко. Он добавил, что Беларусь как председательствующая в этом году в ЕАЭС страна будет способствовать такому диалогу.

Традиционно под новыми вызовами и угрозами в международных отношениях понимают нелегальную миграцию, международную организованную преступность, терроризм, наркотрафик. Сейчас в этом перечне и пандемия коронавируса. Замминистра обратил внимание на очевидные проявления новой солидарности между Беларусью и рядом стран в деле возвращения домой людей, которые оказались в сложной ситуации из-за закрытых границ и отмененных авиаперелетов. "США, Великобритания поблагодарили белорусскую сторону, и прежде всего "Белавиа", за помощь в возвращении их граждан на родину. Мы искреннее поблагодарили британскую сторону - за возвращение белоруса из Бразилии через Лондон. Это хорошие примеры того, что во время испытаний мы способны подняться над разногласиями", - сказал замминистра.

Как сообщалось, сегодня белорусский парламент ратифицировал соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

 
 
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  В среднесрочной перспективе встанет вопрос о безвизовом въезде белорусов в страны шенгенской зоны. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел...
 
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Газета Авангард
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