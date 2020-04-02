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В белорусских поликлиниках на время борьбы с коронавирусом введены дополнительные меры защиты
02.04.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРецепт с доставкой на дом, и там же при необходимости осмотр врачом… В белорусских поликлиниках на время борьбы с коронавирусом введены дополнительные меры защиты. Это предусмотрено приказом профильного ведомства, документ был принят еще в середине марта. Так что стало с плановыми медуслугами? И по какому принципу разделили вход в учреждение для пациентов? Об изменениях на примере одной столичной поликлиники расскажет Анастасия Бенедисюк.
Ничего необычного… Еженедельная конференцсвязь Комитета здравоохранения Минска с поликлиниками и больницами. Подобное общение было и до COVID-19. Впрочем, чего скрывать, в период, когда контакты нужно минимизировать и каждая минута врача на счету, сервис оказался как никогда кстати. На злобу дня и колл-центр. В 32-й поликлинике Минска он заработал еще в начале года. За последние две недели количество звонков увеличилось в два раза. Колл-центр работает с 7:00 до 20:00
Единый номер. И многоканальная связь. Сейчас максимальное время ожидания потенциального пациента на линии - полторы минуты. Колл-центр работает с 7 утра до 8 вечера.
Татьяна Тимоховец, старшая медсестра регистратуры УЗ "32-я городская клиническая поликлиника": "Всего работают 6 девушек, но идет разделение немного по сменам. С учетом того, что с утра больше звонков, поэтому утренняя смена усилена 4 сотрудниками, вечером два остаются. При необходимости усиливаем сотрудниками стола справок, они тоже владеют алгоритмами работы колл-центра".
В среднем там принимают около семисот звонков в день. Можно записаться на прием, заказать рецепт или выписку из карты. Последнюю по готовности и при наличии паспорта оставят в службе "стол заказов". Вообще в зоне обслуживания 32-й городской клинической поликлиники много людей пенсионного возраста, поэтому приоритетным выбрали работу на дому.
Ирина Трусило, заместитель главврача по медицинской части УЗ "32-я городская клиническая поликлиника": "Ограничена реабилитационная помощь, выполняются физиопроцедуры только тем, кто находится на листке нетрудоспособности и кто, конечно, в этом очень нуждается. Ограничены плановые мероприятия, такие как диспансеризация, иммунизация, скрининг".
Анна Абрамчук торопиться на очередной вызов, сейчас в день она обходит минимум 10 пациентов. Кто-то ждет от нее рецепт (его можно получить, кстати, и бесконтактно - через почтовый ящик или родственников), а кто-то - медицинскую помощь.
Перед входом Анна надевает маску, убирает волосы и обрабатывает руки. Теперь на дому помощники врача и медсестры поликлиники ежедневно доставляют лекарства, делают осмотр: измеряют давление, делают кардиограмму, при необходимости берут биологический забор анализов.
Что касается других изменений работы поликлиники, ведется постоянная дезинфекция дверных ручек, повсюду наглядная информация для пациентов о коронавирусе и антисептики на каждом шагу. Кроме того, предусмотрен отдельный вход для пациентов с признаками вирусной инфекции и прибывших из эпиднеблагополучных стран.
Мария Гордейчик, врач общей практики УЗ "32-я городская клиническая поликлиника": "Республика Корея, Исламская Республика Иран, Италия, Франция, Чехия, Польша. пациентов мы приглашаем только в масках. После каждого пациента обрабатываем стулья".
Это инфекционный кабинет. Осмотр проводят врачи общей практики и врач-инфекционист. Но при необходимости, это предусмотрено приказом Минздрава, на помощь к ним могут подключить неврологов, реабилитологов, физиотерапевтов - всех тех, к кому сегодня приемы ограничены. Здесь же при показаниях могут сделать тест на коронавирус.
А это отделение дневного пребывания. Рассчитано на 20 коек. На время борьбы с COVID-19, палаты здесь перепрофилировали в инфекционное отделение. Именно здесь принимают пациентов с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.
Несколько раз в день в поликлинике проводят профилактическое кварцевание кабинетов и холлов. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. И, как показал наш визит, куда сознательнее стали и сами пациенты. Многие в масках, впрочем, и многих, и это сознательно показательно, в поликлиниках уже нет.
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Рецепт с доставкой на дом, и там же при необходимости осмотр врачом… В белорусских поликлиниках на время борьбы с коронавирусом введены дополнительные меры...
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