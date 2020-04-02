ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В белорусских поликлиниках на время борьбы с коронавирусом введены дополнительные меры защиты

02.04.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Рецепт с доставкой на дом, и там же при необходимости осмотр врачом…  В белорусских поликлиниках на время борьбы с коронавирусом введены дополнительные меры защиты. Это предусмотрено приказом профильного ведомства, документ был принят еще в середине марта. Так что стало с плановыми медуслугами? И по какому принципу разделили вход в учреждение для пациентов? Об изменениях на примере одной столичной поликлиники  расскажет Анастасия Бенедисюк.

Ничего необычного… Еженедельная конференцсвязь Комитета здравоохранения Минска с поликлиниками и больницами. Подобное общение было и до COVID-19.  Впрочем, чего скрывать, в период, когда контакты нужно минимизировать и каждая минута врача на счету, сервис оказался как никогда кстати. На злобу дня и колл-центр. В 32-й поликлинике Минска он заработал еще в начале года. За последние две недели количество звонков увеличилось в два раза. Колл-центр работает с 7:00 до 20:00

Единый номер. И многоканальная связь. Сейчас максимальное время ожидания потенциального пациента на линии - полторы минуты. Колл-центр работает с 7 утра до 8 вечера. 

Татьяна Тимоховец, старшая медсестра регистратуры УЗ "32-я городская клиническая поликлиника""Всего работают 6 девушек, но идет разделение немного по сменам. С учетом того, что с утра больше звонков, поэтому утренняя смена усилена 4 сотрудниками, вечером два остаются. При необходимости усиливаем сотрудниками стола справок, они тоже владеют алгоритмами работы колл-центра". 

В среднем там принимают около семисот звонков в день. Можно записаться на прием, заказать рецепт или выписку из карты. Последнюю по готовности и при наличии паспорта оставят в службе "стол заказов". Вообще в зоне обслуживания 32-й городской клинической поликлиники много людей пенсионного возраста, поэтому приоритетным выбрали работу на дому.

В белорусских поликлиниках на время борьбы с коронавирусом введены дополнительные меры защиты


Ирина Трусило, заместитель главврача по медицинской части УЗ "32-я городская клиническая поликлиника": "Ограничена реабилитационная помощь, выполняются физиопроцедуры только тем, кто находится на листке нетрудоспособности и кто, конечно, в этом очень нуждается. Ограничены плановые мероприятия, такие как диспансеризация, иммунизация, скрининг". 

Анна Абрамчук торопиться на очередной вызов, сейчас в день она обходит минимум 10 пациентов. Кто-то ждет от нее рецепт (его можно получить, кстати, и бесконтактно - через почтовый ящик или родственников), а кто-то - медицинскую помощь. 

Перед входом  Анна надевает маску, убирает волосы и обрабатывает руки.  Теперь на дому помощники врача и медсестры поликлиники ежедневно доставляют лекарства, делают осмотр:  измеряют давление, делают кардиограмму, при необходимости берут биологический забор анализов. 

Что касается других изменений работы поликлиники, ведется постоянная дезинфекция дверных ручек, повсюду наглядная информация для пациентов о коронавирусе и антисептики  на каждом шагу. Кроме того, предусмотрен отдельный вход для пациентов с признаками вирусной инфекции и прибывших из эпиднеблагополучных стран.

Мария Гордейчик, врач общей практики УЗ "32-я городская клиническая поликлиника": "Республика Корея, Исламская Республика Иран, Италия, Франция, Чехия, Польша. пациентов мы приглашаем только в масках. После каждого пациента обрабатываем стулья". 

В белорусских поликлиниках на время борьбы с коронавирусом введены дополнительные меры защиты


Это инфекционный кабинет. Осмотр проводят врачи общей практики и врач-инфекционист. Но при необходимости, это предусмотрено приказом Минздрава, на помощь к ним могут подключить неврологов, реабилитологов, физиотерапевтов - всех тех, к кому сегодня приемы ограничены. Здесь же при показаниях могут сделать тест на коронавирус. 

А это отделение дневного пребывания. Рассчитано на 20 коек. На время борьбы с COVID-19, палаты здесь перепрофилировали в инфекционное отделение. Именно здесь принимают пациентов с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний. 

Несколько раз в день в поликлинике проводят профилактическое кварцевание кабинетов и холлов. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. И, как показал наш визит, куда сознательнее стали и сами пациенты. Многие в масках, впрочем, и многих, и это сознательно показательно, в поликлиниках уже нет. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рецепт с доставкой на дом, и там же при необходимости осмотр врачом…  В белорусских поликлиниках на время борьбы с коронавирусом введены дополнительные меры...
 
Новости дня
Новости
 
COVID-19 взял миллион
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика