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США объявили о первых успешных испытаниях вакцины от коронавируса
02.04.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Врачи из США провели первые доклинические испытания вакцины от коронавируса нового типа,
По данным источника, вакцина успешно заставила организм лабораторных мышей производить антитела к SARS-CoV-2.
Отмечается, что за последний месяц ученые из многих стран начали испытывать разные вакцины от COVID-19. Часть из них тестируют на лабораторных животных, а другие – на добровольцах. Большинство препаратов основаны на фрагментах РНК вируса, заставляющих клетки человека синтезировать большое количество белков SARS-CoV-2.
По словам доцента Питтсбургского университета (США) и одного из авторов исследования Андреа Гамботто, это можно назвать новым подходом, поэтому пока до конца неясно, насколько он эффективен. В связи с этим исследователи Питтсбургского университета решили использовать проверенную методику и разработали вакцину на основе уже готовых фрагментов S-белка вируса, который он использует для попадания в клетки легких человека.
Ученые вырастили специальную культуру клеток, которые вырабатывали очень большое количество S-белка, и сделали специальную систему их ввода в организм – пластырь с множеством наноигл. Они могут проникать в кожу на оптимальную глубину, растворяться и высвобождать вакцину, заставляя иммунитет взаимодействовать с ней.
Пока действие этих пластырей проверили на мышах. Спустя пару недель после введения им вакцины, иммунитет грызунов начал вырабатывать большое количество антител, которые могли присоединяться к вирусным частицам и нейтрализовывать их.
При этом исследователи отметили, что мышей пока не заражали настоящим коронавирусом, но предыдущие испытания с аналогичной вакциной от MERS позволяют ожидать, что такая процедура должна защитить животных от атак SARS-CoV-2 на протяжении года.
Вскоре исследователи начнут такие опыты, а испытания на добровольцах станут возможны лишь после того, как эксперты получат разрешение от правительства США.
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Врачи из США провели первые доклинические испытания вакцины от коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал EBioMedicine,...
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