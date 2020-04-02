США объявили о первых успешных испытаниях вакцины от коронавируса

Источник материала: ОНТ

Врачи из США провели первые доклинические испытания вакцины от коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал EBioMedicine, где опубликованы результаты тестов.

По данным источника, вакцина успешно заставила организм лабораторных мышей производить антитела к SARS-CoV-2.

Отмечается, что за последний месяц ученые из многих стран начали испытывать разные вакцины от COVID-19. Часть из них тестируют на лабораторных животных, а другие – на добровольцах. Большинство препаратов основаны на фрагментах РНК вируса, заставляющих клетки человека синтезировать большое количество белков SARS-CoV-2.

По словам доцента Питтсбургского университета (США) и одного из авторов исследования Андреа Гамботто, это можно назвать новым подходом, поэтому пока до конца неясно, насколько он эффективен. В связи с этим исследователи Питтсбургского университета решили использовать проверенную методику и разработали вакцину на основе уже готовых фрагментов S-белка вируса, который он использует для попадания в клетки легких человека.

Ученые вырастили специальную культуру клеток, которые вырабатывали очень большое количество S-белка, и сделали специальную систему их ввода в организм – пластырь с множеством наноигл. Они могут проникать в кожу на оптимальную глубину, растворяться и высвобождать вакцину, заставляя иммунитет взаимодействовать с ней.

Пока действие этих пластырей проверили на мышах. Спустя пару недель после введения им вакцины, иммунитет грызунов начал вырабатывать большое количество антител, которые могли присоединяться к вирусным частицам и нейтрализовывать их.

При этом исследователи отметили, что мышей пока не заражали настоящим коронавирусом, но предыдущие испытания с аналогичной вакциной от MERS позволяют ожидать, что такая процедура должна защитить животных от атак SARS-CoV-2 на протяжении года.

Вскоре исследователи начнут такие опыты, а испытания на добровольцах станут возможны лишь после того, как эксперты получат разрешение от правительства США.





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