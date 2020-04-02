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О Союзном государстве, будущем ЕС и СНГ. Президент Беларуси дал интервью телерадиокомпании "МИР"
02.04.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTО Союзном государстве и его проблемах - откровенно. О будущем Евразийского союза и СНГ в свете возможного передела мира после эпидемии. И, кроме того, о подготовке к юбилею Великой Победы, ситуации в Украине и многом другом.
Сегодня Президент Беларуси дал интервью телерадиокомпании "МИР". Дата записи была выбрана символично - День единения народов Беларуси и России. А вот в эфир интервью выйдет завтра, став частью целой серии бесед с лидерами стран Содружества.
Наши коллеги записали обстоятельный комментарий от первого лица. Но по самым актуальным и злободневным темам, которые волнуют общество именно сегодня, поделились эксклюзивом.
Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев собрал ключевые оценки из прозвучавшего.
День единения - как повод интеграционной ревизии
Второе апреля - День единения народов Беларуси и России. Хороший повод провести очередную ревизию долгого марафона союзной интеграции. Все проблемы последних лет сегодня как на ладони. Забота о здоровье поневоле обнажила нездоровые тенденции. Закрывают границы без консультаций - значит, граждане не равны? Три месяца без окончательного решения нефтегазового вопроса - когда будет равенство для предприятий? И будет ли? И таких вопросов сейчас даже без медицины и экстренных мер десяток. Белорусскую позицию без марафета и купюр сегодня представил Глава государства. В интервью коллегам из "МИРА" - главному телевещателю Содружества Независимых, что символично.
Потенциальная аудитория "МИРа" охватывает практически весь мир постсоветский и превышает 174 миллиона человек. В телесигнале это все СНГ, плюс страны Балтии и Украина. Однако, как у современного медиа, есть еще радио и всевозможные сетевые платформы - от YouTube до социальных сетей. И здесь аудитория - действительно весь мир без границ.
Костяк зрителей, безусловно, евразийский. Да и дата обязывает. Оттого, не ставя под сомнение ключевой вектор интеграции для Беларуси, Президент говорит о проблемах на злобу дня. Их надо решать в ежедневном режиме. Не только под праздники.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "У нас есть Договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский.
Поэтому договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип: равные условия для людей, предприятий, государств, сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, - равные условия для людей".
Президент Беларуси: Друг познается в беде
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Если России надо было что-то предпринять, то следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ. Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, - значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы "друг познается в беде"?".
Интеграция возможна только на принципе равноправия
Та же дружба по расчету, которая уже не дружба, а, выходит, партнерство с поставками нефти и ценами на газ, доступом продовольствия на союзный рынок и правами перевозчиков. Все выкладки Президент приводит подробно, но в единой логике - только на равных условиях сможем пройти очередную союзную дистанцию. Но вот вопрос - если так тяжело шагаем сегодня, что будет с нами, когда панические эпидемии закончатся, а новый передел мира, скорее всего, начнется? Кстати, белорусский, похоже, первый лидер, кто думает об этом уже сегодня.
"МИРу" о возможном переделе мира после всеобщей паники
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Любой политик, а тем более моей должности (я же отвечаю за миллионы людей, и не только своих: у нас же соседей немало, жизнь которых так или иначе от нас зависит), должен свои конкретные тактические шаги сверять с той стратегией, которая возможна.
Уже сегодня многие задумываются над главным вопросом: что будет после пандемии коронавирусной инфекции. А не кажется ли, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал) через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?
Возьмите предложение ООН напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с коронавирусом. Это же пустые деньги. Доллар и так постепенно обесценивается, а тут просто пойдет вал, инфляция. Где окажемся мы со своим рублем, понятно. Более того: кто получит эти триллионы, у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные - беднее? Получится. Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть. Нельзя сказать, что даже в России они огромные. Это для России ничто - сидя, на год не хватит. Точно так и у нас. И тогда, напечатав 10% ВВП, к нам придут те, кто "на ногах", и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир".
Где будет место Беларуси в мире после коронапсихоза?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Меня беспокоит будущее страны, поэтому я пытаюсь смотреть дальше. Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим. И я с этим согласен. Но где будет наше место в этом мире? Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два - и пройдет. Останется вопрос: где наше место? И такой вопрос возникнет для всех. И для богатых ресурсами Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, еще больше - для Армении и Кыргызстана, Украины и для Науседы, который сегодня пытается поставить под сомнение политику Президента Беларуси. Боюсь, чтобы нас не переделили без войны.
Почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью, в какой-то степени политически рискуя? Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие. Они выстоят. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая - огромные мощности в экономике. В Америке - печатный станок: два триллиона вбрасывают, еще два на подходе".
Тема коронавируса - точечная работа с фактами и цифрами на руках
Конечно, не обошли в формате интервью актуальную в Беларуси и у соседей тему борьбы с эпидемией. Тем более, коронавирус - уже из всех электроприборов, и советчиков со всех сторон хватает. Вот и помянутый президент Литвы озаботился нашей страной. Хотя в самих странах Балтии ситуация как минимум с пожилыми людьми на порядок сложнее (видео).
Глубокая благодарность белорусским медикам
Отдельная благодарность Президента медикам. Когда работают строго по протоколу, гасят панику и используют лучшие методики лечения и миксы препаратов. Вытягивают с того света даже очень тяжелых пациентов. Где, кроме вируса, целый букет заболеваний, не менее, а даже более тяжелых (видео).
Эпидемиологическая ситуация в Витебске под контролем
Как пример организованной работы медиков и власти всех уровней звучит Витебск. Усилиями врачей, Минздрава, местной власти и губернатора, плюс тяжелая артиллерия в лице Натальи Качановой - удалось за 3 суток взять под контроль действительно непростую ситуацию. Люди не паникуют. Общая заболеваемость по всем вирусным заразам снижена. Это факт от Минздрава и независимого контроля.
И, кстати, Витебск и столица показали: Беларусь не отрицает опасности вируса. Просто работает спокойно и ради политических профитов панику людей не использует.
Президент Беларуси: "Мы не решаем коронавирусом политических вопросов"
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Говорят, в Беларуси - тишина. Это глупость полная. Просто мы не решаем через коронавирус политических вопросов. Хотя у нас политический год. Могли бы закрыть, вывести патрули, показать, какой крутой политик. Не дай Бог. Я играть в эти игры не буду".
Большое интервью Президента МТРК "МИР"
Это, конечно, лишь малая толика острых вопросов и откровенных ответов Президента, которые прозвучали в формате большого эксклюзивного интервью. Больше - завтра у коллег. Например, про то, как праздновать юбилей Великой Победы Минску и Москве, как выйти из украинского тупика по Донбассу, и чем наполнить реальное будущее евразийского проекта и Содружества Независимых.
Откроем лишь один секрет. Главное, что читалось между строк в ходе всего интервью, это единство или хотя бы солидарность. Их так не хватает сегодня и нашим интеграциям, и миру перед лицом общих угроз.
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О Союзном государстве и его проблемах - откровенно. О будущем Евразийского союза и СНГ в свете возможного передела мира после эпидемии. И, кроме того, о подготовке к...
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