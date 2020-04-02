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Рекордные темпы роста безработицы в ЕС и США

02.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Последствия от пандемии коронавируса  уже ощутимы  для мировой экономики.  Более трети стран мира попросили помощи у Международного  валютного фонда в виде кредитов на общую сумму 20 миллиардов долларов  под низкую или нулевую ставку. По прогнозам экспертов, пандемия может оставить без работы около 25 миллионов человек. Только за последние две недели  в Европе по меньшей мере миллион человек  потеряли работу. Безработица в Австрии выросла на 52 % по сравнению с мартом прошлого года. В Испании менее чем за месяц работу потеряли 900  тысяч человек. Практически половина компаний Соединенного Королевства  готовит массовые сокращения сотрудников. Авиакомпания "Бритиш Эйруэйз"  отправит в неоплачиваемый отпуск  свыше 36 тысяч человек. 

Рекордные темпы роста безработицы в США


Рост безработицы бьет все рекорды и в Соединенных Штатах. По данным Министерства труда США, только за последние 7 дней за пособием обратились свыше 6,5 миллионов человек. Всего же за минувшие 2 недели потеряли работу 10 миллионов американцев.

 
 
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Последствия от пандемии коронавируса  уже ощутимы  для мировой экономики.  Более трети стран мира попросили помощи у Международного  валютного фонда в виде...
 
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