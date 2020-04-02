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Мировая пресса о коронавирусе

02.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Рецессию мировой экономики-2020 предсказывала масса экспертов. И первые признаки надвигающегося кризиса появились еще до возникновения вирусной угрозы. И вот коронавирус готов спровоцировать сильнейшее экономическое потрясение в новейшей истории. Птичий грипп, лихорадка Эбола, атипичная пневмония - то была реально высокая смертность, но потери в экономике были не критичны. COVID-19 же с низким уровнем смертности уже обошелся в сотни миллиардов долларов. Американская "Проджект Синдикат" указывает, что вирус обнажил основные слабости западных экономик. Капитализм сталкивается сейчас как минимум с тремя крупными кризисами. 

"Проджект Синдикат": "...Кризис в области здравоохранения, вызванный пандемией, стремительно вызвал экономический кризис с еще неизвестными последствиями для финансовой стабильности, и все это разворачивается на фоне климатического кризиса, который не может быть урегулирован "обычными средствами". 

Как и в случае с климатом, борьба с коронавирусом требует объединения усилий. А здесь уже замкнутый круг. COVID-19  успел еще серьезнее обнажить противоречия. Итальянская Corriere della Sera  задается вопросом: "Где были наши друзья, когда пришла беда?". А действительно: кто кому помогает? 

Мировая пресса о коронавирусе


Corriere della Sera: "Помощь поступала по воздуху от Китая, России и даже с Кубы. Но почти ничем не помогли США и ЕС.  Когда все закончится, нужно будет многое восстанавливать: экономику, учреждения здравоохранения, международные отношения, доверие между народами. Сейчас на первом плане разочарование  и,  прежде всего,  из-за позиции союзников и друзей, от которых мы ожидали большего в этот нелегкий час. Однако получили мы мало".

В условиях подобных угроз  крайне важно правильно расставить приоритеты. А еще лучше - определиться с ними загодя. Чтобы ту же систему здравоохранения не пытаться совершенствовать и развивать в экстренных условиях, а на деле полагаться на реально работающую. А не просто модную, как теперь видно по Европе,  коммерческую модель. Цитата из статьи кипрского ежедневника "Харавги": "Выяснилось, насколько ослаблена наша система здравоохранения. Причем произошло это по наихудшему сценарию. У нас слишком мало оборудования для борьбы с вирусом, а события неизменно опережают нас на шаг. Этот кризис также показывает, как мало было сделано правительством в плане социальной поддержки граждан...".

А, собственно, чему удивляться. Аналитики и политобозреватели ведь не случайно раз за разом повторяют кажущееся на первый взгляд заумным словосочетание "экзистенциальный кризис". Так и есть. Британский еженедельник "Спектейтор" пишет: "Примером ущерба, нанесенного эпидемией европейскому проекту, является крах европейской солидарности. Эта солидарность, которая и без того никогда не была идеальной, в ситуации кризиса явно отходит на второй план, уступая место национальным рефлексам отдельных государств. Ясно одно: слабость ЕС по итогам кризиса приведет к росту популярности определенных партий.  Вынужденная отмена целого ряда фундаментальных принципов ЕС - это для них настоящий подарок".

Ну, а британская "Гардиан" отмечает, что люди, запертые в карантине в Италии,  уже три недели, начинают бунтовать. Заканчиваются не только терпение, но и деньги на еду. 

"Гардиан":  "Сильнее всего напряженность растет в беднейших южных регионах страны:   Калабрии, Сицилии и Апулии. Там, где подходят к концу продукты питания и деньги,  супермаркеты охраняются тщательно, но поступают сообщения о том, что владельцев небольших магазинов буквально принуждают отдавать продовольствие бесплатно. Самозанятые и те, кто работал по контракту, остались без зарплат и социальных льгот, а маленькие предприятия могут никогда не открыться снова". 

Властям всех стран мира придется тратить солидные средства и на то, чтобы остановить вирус, и на ликвидацию последствий. Причем во всех сферах. Коронавирус - это тест на глобальную эффективность. И никак иначе.

 
 
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Рецессию мировой экономики-2020 предсказывала масса экспертов. И первые признаки надвигающегося кризиса появились еще до возникновения вирусной угрозы. И вот...
 
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Полесская правда
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Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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