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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировая пресса о коронавирусе Рецессию мировой экономики-2020 предсказывала масса экспертов. И первые признаки надвигающегося кризиса появились еще до возникновения вирусной угрозы. И вот...

Рецессию мировой экономики-2020 предсказывала масса экспертов. И первые признаки надвигающегося кризиса появились еще до возникновения вирусной угрозы. И вот коронавирус готов спровоцировать сильнейшее экономическое потрясение в новейшей истории. Птичий грипп, лихорадка Эбола, атипичная пневмония - то была реально высокая смертность, но потери в экономике были не критичны. COVID-19 же с низким уровнем смертности уже обошелся в сотни миллиардов долларов. Американская "Проджект Синдикат" указывает, что вирус обнажил основные слабости западных экономик. Капитализм сталкивается сейчас как минимум с тремя крупными кризисами.Как и в случае с климатом, борьба с коронавирусом требует объединения усилий. А здесь уже замкнутый круг. COVID-19 успел еще серьезнее обнажить противоречия. Итальянская Corriere della Sera задается вопросом: "Где были наши друзья, когда пришла беда?". А действительно: кто кому помогает?В условиях подобных угроз крайне важно правильно расставить приоритеты. А еще лучше - определиться с ними загодя. Чтобы ту же систему здравоохранения не пытаться совершенствовать и развивать в экстренных условиях, а на деле полагаться на реально работающую. А не просто модную, как теперь видно по Европе, коммерческую модель. Цитата из статьи кипрского ежедневника "Харавги": "Выяснилось, насколько ослаблена наша система здравоохранения. Причем произошло это по наихудшему сценарию. У нас слишком мало оборудования для борьбы с вирусом, а события неизменно опережают нас на шаг. Этот кризис также показывает, как мало было сделано правительством в плане социальной поддержки граждан...".А, собственно, чему удивляться. Аналитики и политобозреватели ведь не случайно раз за разом повторяют кажущееся на первый взгляд заумным словосочетание "экзистенциальный кризис". Так и есть. Британский еженедельник "Спектейтор" пишет:Ну, а британская "Гардиан" отмечает, что люди, запертые в карантине в Италии, уже три недели, начинают бунтовать. Заканчиваются не только терпение, но и деньги на еду.Властям всех стран мира придется тратить солидные средства и на то, чтобы остановить вирус, и на ликвидацию последствий. Причем во всех сферах. Коронавирус - это тест на глобальную эффективность. И никак иначе.