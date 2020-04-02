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Профилактика простуды (советы от брестских врачей). Актуально в борьбе с коронавирусом!
02.04.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В мире нет человека, который рано или поздно не задумывался бы о своём здоровье. Не многие из нас осознают, что прибавить годы активной жизни, улучшить здоровье и настроение, повысить работоспособность, поможет соблюдение принципов здорового образа жизни.
К тому же, чтобы не болеть простудными заболеваниями, необходимо знать и соблюдать следующие рекомендации:
Купить здоровье нельзя, его можно только заработать своими собственными усилиями. Аристотель сказал: «Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие».
Желаем здоровья!
УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи»,
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