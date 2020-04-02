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Профилактика простуды (советы от брестских врачей). Актуально в борьбе с коронавирусом!

02.04.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В мире нет человека, который рано или поздно не задумывался бы о своём здоровье. Не многие из нас осознают, что прибавить годы активной жизни, улучшить здоровье и настроение, повысить работоспособность, поможет соблюдение принципов здорового образа жизни.

Профилактика простуды (советы от брестских врачей). Актуально в борьбе с коронавирусом!

К тому же, чтобы не болеть простудными заболеваниями, необходимо знать и соблюдать следующие рекомендации:

  • Первичной профилактикой является борьба с курением.
  • Не менее важная роль принадлежит повышению адаптационно-защитных возможностей организма.
  • В основу гигиены дыхания положено правильное дыхание и очищение слизистой от пыли, микроорганизмов и продуктов жизнедеятельности.
  • Необходимо стараться дышать через нос, особенно на холодном воздухе или запыленном и загазованном помещении.
  • Для закаливания и выработки быстрых благоприятных сосудистых реакций, ежедневно утром и вечером нужно промывать носовые ходы холодной кипячённой водой или 1% раствором поваренной соли.
  • Большую роль играет своевременное распознавание и лечение болезней горла и носа, часто являющихся источником последующих упорно текущих легочных процессов.
  • Неоценимая роль принадлежит физическим упражнениям (утренняя гимнастика, лечебная физкультура, спорт, прогулки за городом и т.д.), вызываемая ими интенсивная вентиляция лёгких способствует очищению лёгких и восстановлению слизистой оболочки.
  • Большое значение имеет повышение устойчивости организма к холоду, т.е. многократно проверенные методы закаливания: влажные обтирания, обливания, контрастные ножные ванны. Они действуют безотказно, если применять их систематически.
  • Нельзя забывать о самых простых мерах, оздоравливающих микроклимат жилища (частые проветривания, влажная уборка, оптимальная комнатная температура воздуха 20-21*С).
  •  Если болен один из членов семьи, его необходимо изолировать, ухаживать за ним необходимо, надев маску из четырёх слоёв марли.

Купить здоровье нельзя, его можно только заработать своими собственными усилиями. Аристотель сказал: «Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие».

Желаем здоровья!

УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи», 
инструктор-валеолог Ермакова Валентина Ивановна

 
 
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  В мире нет человека, который рано или поздно не задумывался бы о своём здоровье. Не многие из нас осознают, что прибавить годы активной жизни, улучшить здоровье и...
 
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Полесская правда
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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