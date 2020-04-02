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Глава минского офиса Всемирного банка призвал белорусов оставаться дома

03.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси запросили финансовую поддержку у Всемирного банка для смягчения и устранения последствий пандемии коронавируса. Пока идет обсуждение данного вопроса, глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер призвал граждан оставаться дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского офиса банка.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В Беларуси Министерство здравоохранения работает над списком того, что необходимо приобрести, чтобы справиться с неизбежным наплывом серьезных и критических случаев заболевания коронавирусом. Всемирный банк готов помочь с финансированием, — сказал Кремер. — Несмотря на то что службы здравоохранения выполняют свои профессиональные обязанности, общество в целом также должно помочь предотвратить распространение вируса. В основном это означает, что нужно информировать людей о необходимости оставаться дома. Если белорусы не будут оставаться дома, то службы здравоохранения Беларуси будут перегружены. Если белорусы не будут оставаться дома, то все усилия белорусских врачей и медсестер, а также все средства для покупки оборудования будут недостаточными для предотвращения большого количества смертей.

2 апреля совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение странам региона Европы и Центральной Азии 486 млн долларов на борьбу с последствиями COVID-19 для здоровья населения и экономики.

Таджикистан и Кыргызстан получат 11,3 млн и 12,15 млн долларов соответственно для закупки оборудования, индивидуальных средств защиты и тест-систем, а также обустройства отделений интенсивной терапии.

Румынии выделят 400 млн евро «на расширение охвата услугами первичной медико-санитарной помощи, а также повышения эффективности расходов на здравоохранение», говорится в сообщении.

Казахстан получит 10 млн долларов на закупку 236 аппаратов искусственной вентиляции легких, Армения — 3 млн долларов для финансирования закупок оборудования интенсивной терапии и индивидуальных средств защиты для медперсонала.

— В регионе Европы и Центральной Азии, как во всех других регионах мира, страны столкнулись с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая приводит к беспрецедентным социально-экономическим последствиям, — отметил Сирил Муллер, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии. — Всемирный банк задействует весь имеющийся арсенал инструментов и финансовые средства, чтобы помочь странам в их усилиях, призванных смягчить эти последствия для населения.

В настоящее время более десяти стран региона Европы и Центральной Азии обсуждают со Всемирным банком проекты, направленные на смягчение и устранение последствий пандемии COVID-19.

Всего Группа Всемирного банка выделит 14 млрд долларов по ускоренной процедуре для повышения эффективности мер реагирования на COVID-19 в развивающихся странах и сокращения времени, необходимого для восстановления.

 
 
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Власти Беларуси запросили финансовую поддержку у Всемирного банка для смягчения и устранения последствий пандемии коронавируса.
 
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