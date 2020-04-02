«Мир оказался не готов противостоять пандемии». Число заболевших COVID-19 превысило миллион

Источник материала: Tut.by

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило один миллион человек. Умерли более 50 тысяч человек. Такие данные приводит исследовательский центр системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).



Лидирует в печальном списке Италия. Фото: Reuters

В мире с начала пандемии от COVID-19 скончались 51 480 человек. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 1 002 859 человек

Лидирует в печальном списке Италия, тут от коронавируса скончались 13 915 человек, в Испании — чуть больше 10 тысяч, во Франции — 4032.

Глава ВОЗ предупредил, что число новых случаев продолжает стремительно расти. Как отметил Тедрос Аданом Гебрейсус, распространение коронавируса в мире показало неготовность стран противостоять пандемии.

— Этот вирус, который был неизвестен три месяца назад, показал слабости и диспропорции наших систем здравоохранения и обществ, недостатки в подготовке, пробелы в цепочках снабжения и других исключительно важных системах, — цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Тедрос отметил, что нужно «готовить системы здравоохранения к большому числу заболевших», продолжая оказывать населению основные услуги в сфере медицины. В условиях, когда системы здравоохранения перегружены, предупредил гендиректор, смертность от болезней, которые можно предотвратить при помощи вакцин, «резко возрастет».

Он напомнил о совместном призыве ВОЗ, МВФ и Всемирного банка облегчить долговое бремя развивающихся стран, чтобы дать им возможность сосредоточить ресурсы на борьбе с коронавирусом. По его словам, правительствам следует создать «сети социальной безопасности, чтобы у уязвимых людей было питание и предметы первой необходимости во время нынешнего кризиса».