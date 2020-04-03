Источник материала: Новости Волковыска

Всемирная организация здравоохранения передала в Беларусь наборы на проведение 6 тысяч тестов немецкого производства на коронавирус.

Все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Напомним, что пока вакцина не найдена, важнейшей мерой борьбы с вирусом, наряду с физическим дистанцированием, остается тестирование. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывает правительства всех стран мира акцентировать внимание на тестировании на наличие коронавируса.

ВОЗ уже направила более 1,5 млн наборов для тестов в 120 стран.