Лукашенко: Стиль жизни из-за пандемии коронавируса не меняю. ЭКСКЛЮЗИВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не меняет свой привычный график из-за коронавируса и не проходит тестирование на наличие COVID-19. Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «МИР».

« Не проверялся я на коронавирус , но слежу за своим состоянием здоровья. Не меняю стиль жизни. И на тренировках, и физических нагрузок добавил», – признался политик.

При этом, по словам Лукашенко, он считает, что в данный момент, когда Беларусь проходит пик вирусных заболеваний, нагружать сильно организм не стоит.

Президент рассказал, что в стране погибли три человека с точно диагностированным коронавирусом, еще по одному пациенту специалисты уточняют, был ли он заражен.

«У нас их всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус. Мы еще уточняем по четвертой смерти, был ли там коронавирус», – сказал Лукашенко.

Он заверил, что власти не скрывают гибель людей с коронавирусом, так как смерть спрятать невозможно. Кроме того, глава государства пообещал предоставить статистику по смертности в Беларуси.

«Во вторник у нас совещание по ряду вопросов. Я подготовлю информацию, всю статистику полностью. Мы ничего абсолютно не скрываем», – подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что в связи с распространением COVID-19 мог бы ввести в стране чрезвычайное положение, для того чтобы перед президентскими выборами выглядеть «крутым».

«Если уж откровенно, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение – патрули по улицам, все сидят по домам. И показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль», – указал президент.

Тем не менее, по словам Лукашенко, играть в эти игры он не намерен.

«Не дай Бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего ребенка куда-нибудь. И я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко считает, что массовая изоляция в квартирах может привести к ухудшению ситуации для уже заразившихся тем или иным вирусом.

«Это не проблема. В случае необходимости мы за сутки нейтрализуем город. Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей?» – сказал президент.

В связи с этим Лукашенко посоветовал «не заниматься дурью», а делать так, как всегда учили: проветривать помещение и чаще бывать на свежем воздухе.

Полную версию интервью с Александром Лукашенко смотрите в пятницу, 3 апреля, на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 19:15.