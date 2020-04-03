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Лукашенко: Стиль жизни из-за пандемии коронавируса не меняю. ЭКСКЛЮЗИВ
03.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не меняет свой привычный график из-за коронавируса и не проходит тестирование на наличие COVID-19. Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «МИР».
При этом, по словам Лукашенко, он считает, что в данный момент, когда Беларусь проходит пик вирусных заболеваний, нагружать сильно организм не стоит.
Президент рассказал, что в стране погибли три человека с точно диагностированным коронавирусом, еще по одному пациенту специалисты уточняют, был ли он заражен.
Он заверил, что власти не скрывают гибель людей с коронавирусом, так как смерть спрятать невозможно. Кроме того, глава государства пообещал предоставить статистику по смертности в Беларуси.
«Во вторник у нас совещание по ряду вопросов. Я подготовлю информацию, всю статистику полностью. Мы ничего абсолютно не скрываем», – подчеркнул президент.
Лукашенко добавил, что в связи с распространением COVID-19 мог бы ввести в стране чрезвычайное положение, для того чтобы перед президентскими выборами выглядеть «крутым».
Тем не менее, по словам Лукашенко, играть в эти игры он не намерен.
«Не дай Бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего ребенка куда-нибудь. И я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус», – сказал белорусский лидер.
Лукашенко считает, что массовая изоляция в квартирах может привести к ухудшению ситуации для уже заразившихся тем или иным вирусом.
В связи с этим Лукашенко посоветовал «не заниматься дурью», а делать так, как всегда учили: проветривать помещение и чаще бывать на свежем воздухе.
Полную версию интервью с Александром Лукашенко смотрите в пятницу, 3 апреля, на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 19:15.
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Белорусский лидер в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «МИР» признался, что на коронавирус не проверялся, но за своим состоянием здоровья следит.
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