Руслан Бойдаков: отрицательно отношусь к продолжению чемпионатов по футболу и хоккею. Мы что, богом помеченные?

- Из-за пандемии коронавируса мир поставил спортивные соревнования на паузу, в Беларуси же по-прежнему продолжаются чемпионаты по хоккею и футболу, причем со зрителями на трибунах. Как относитесь к этому?





- Отрицательно. Люди недопонимают всей сложности ситуации. Для чего подобный риск? Мы что, богом помеченные? Хотелось бы, конечно, чтобы Беларусь как можно меньше пострадала от этой заразы. И так на нас всегда сваливалось больше бед, чем на другие народы, белорусы вечно оказывались на передовой. Зачем играть с огнем? Значительно лучше, чтобы те же футболисты побыли дома, позаботились о здоровье родных. Да и о своем тоже.





- В последнее время особое внимание приковано к Витебску. По слухам, в вашем городе резко возросло число инфицированных коронавирусом, даже появился первый летальный исход. Тревожно?





- Очень. Волнуемся, возможно, даже значительно больше, чем должны. Самое страшное — неведение. Не хватает объективной информации, поэтому все обрастает слухами. Чем можем, себя страхуем, но достаточно ли этого, чтобы бороться с напастью? Естественно, каждую тренировку предваряем “политинформацией” о мерах предосторожности. Стараемся донести до парней серьезность угрозы их здоровью. Однако крайне сложно в спортзале выполнять все рекомендации медиков. Ну как, скажите, в контактном виде спорта, каковым является баскетбол, не дотрагиваться друг до друга?



