Из-за коронавируса демократы США отложили избрание соперника Трампа на выборах

"В нынешней обстановке неопределенности мы полагаем, что самый разумный подход заключается в том, чтобы заручиться дополнительным временем и последить за развитием ситуации для того, чтобы мы смогли безопасно и успешно провести съезд", – заявили Демократической партии.





Мероприятие перенесли с июля на август. Теперь оно должно начаться 17 августа в Милуоки, штат Висконсин, и продлиться неделю.





Издание отмечает, что такое решение было принято после того, как основной кандидат на выдвижение Джо Байден сказал, что в нынешней ситуации трудно представить, что съезд состоится в запланированное время.





К тому же, из-за пандемии коронавируса многие штаты отложили проведение праймериз ( внутрипартийных выборов).









В предвыборной гонке Байден значительно опережает своего оппонента сенатора Берни Сандерса по количеству делегатов.





Республиканский съезд по выдвижению кандидата в президенты запланирован на 24-27 августа. Ни у кого не вызывает сомнений, что президент Дональд Трамп снова станет кандидатом от республиканцев на ноябрьских выборах.