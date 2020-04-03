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ВОЗ может изменить рекомендацию в отношении медицинских масок

03.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация может пересмотреть свои рекомендации относительно медицинских масок. Об этом сообщает Центр новостей ООН.





Как пояснил глава Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время остается в силе рекомендация носить маски только в тех случаях, когда человек болен или ухаживает за больным. Однако в последние дни сразу несколько научных журналов опубликовали статьи о том, что у значительного процента заразившихся болезнь протекает бессимптомно, но при этом они заражают других. То есть, считая себя здоровым, человек разгуливает без маски и разносит инфекцию. По данным СМИ, власти ряда стран рассматривают возможность запретить населению выходить на улицу без маски.

— Это новый вирус. Мы все время обновляем свои рекомендации по мере того, как пополняются наши знания, — пояснил Тедрос.

Сейчас вопрос рекомендаций, связанных с масками, изучается, и эксперты ВОЗ примут решение, опираясь на научные факты, добавил он.
 
Теги: Новости
 
 
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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация может пересмотреть свои рекомендации относительно медицинских масок. Об этом сообщает Центр новостей...
 
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