ВОЗ передала Беларуси наборы для проведения 6 тысяч тестов на коронавирус

Источник материала: ОНТ

Всемирная организация здравоохранения передала Беларуси наборы немецкого производства для проведения шести тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представительство ООН в Беларуси.

В сообщении говорится, что все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Всего ВОЗ направила более 1,5 миллионов наборов для тестов в 120 стран мира.

Министерство здравоохранения ранее сообщало, что в Беларуси имеются как отечественные, так и импортные тест-системы. На данный момент работают девять лабораторий, возможен запуск еще трех при необходимости.

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram