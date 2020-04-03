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ВОЗ передала Беларуси наборы для проведения 6 тысяч тестов на коронавирус

03.04.2020 09:11 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ВОЗ передала Беларуси наборы для проведения 6 тысяч тестов на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения передала Беларуси наборы немецкого производства для проведения шести тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представительство ООН в Беларуси.

В сообщении говорится, что все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Всего ВОЗ направила более 1,5 миллионов наборов для тестов в 120 стран мира.

Министерство здравоохранения ранее сообщало, что в Беларуси имеются как отечественные, так и импортные тест-системы. На данный момент работают девять лабораторий, возможен запуск еще трех при необходимости.

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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Всемирная организация здравоохранения передала Беларуси наборы немецкого производства для проведения шести тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщает БЕЛТА...
 
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