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ВОЗ передала Беларуси наборы для проведения 6 тысяч тестов на коронавирус
03.04.2020 09:11 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Всемирная организация здравоохранения передала Беларуси наборы немецкого производства для проведения шести тысяч тестов на коронавирус. Об этом
В сообщении говорится, что все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
Всего ВОЗ направила более 1,5 миллионов наборов для тестов в 120 стран мира.
Министерство здравоохранения ранее сообщало, что в Беларуси имеются как отечественные, так и импортные тест-системы. На данный момент работают девять лабораторий, возможен запуск еще трех при необходимости.
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Всемирная организация здравоохранения передала Беларуси наборы немецкого производства для проведения шести тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщает БЕЛТА...
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