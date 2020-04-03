Мировая экономика болеет. Каким будет выздоровление после коронавирусного кризиса?

Источник материала: Tut.by

Нынешний кризис сравнивают с Великой депрессией и годами последней мировой войны. В разных странах целые отрасли встали на паузу. Какой мировая экономика выйдет после битвы с коронавирусом, прогнозируют экономисты.



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Андрей Мовчан, экономист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group сравнивает сложившуюся ситуацию с третьей мировой войной, в которой страны воюют не между собой, а с внешним врагом. Причем абсолютно все государства оказались плохо подготовленными к такой войне: «Первые решения были безумными, потом — неэффективными, сейчас в них начинает вырисовываться какая-то эффективность».

Падение мирового ВВП на 10%

Предсказавший экономический кризис 2008 года профессор экономики в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете Нуриэль Рубини уверен, что этот кризис окажется хуже Великой депрессии.

Шок от Covid-19 у мировой экономики случился быстрей и оказался более серьезным, чем во время глобального финансового кризиса 2008 года и даже Великой депрессии, считает Нуриэль Рубини. Если тогда фондовые рынки обвалились на 50% и более, кредитные рынки «замерзли», последовали массовые банкротства, уровень безработицы взлетел выше 10%, а годовой ВВП сократился более чем на 10%, эти последствия растянулись на три года. При нынешнем кризисе тяжелые макроэкономические и финансовые последствия материализовались за три недели.

Определенные ограничения, связанные с пандемией, в большинстве стран могут продлиться 6−12 месяцев. Каждый квартал карантина будет стоить странам 5−10% годового ВВП. В целом в 2020 году мировой ВВП рискует упасть больше чем на 10%. Такую оценку озвучил Андрей Мовчан в интервью юристу Эли Гервицу. Но имеющаяся подушка безопасности дает надежду на достаточно быстрое восстановление мировой экономики.



Андрей Мовчанэкономист, основатель группы компаний Movchan’s Group Эти потери не носят структурного характера, что означает, что ни один регион мира не впадет в экономическую несостоятельность. Крупные государства в состоянии заливать эти проблемы своей ликвидностью. Список общих мер, которые крупные страны собираются использовать для помощи нуждающимся в результате этого кризиса, достаточно длинный, а общая их сумма составляет порядка 10 трлн долларов. Эта больше 10% [мирового] ВВП.

Нефть будет дешевой, пока экспортеры не договорятся

Пандемия и связанный с ней карантин обвалили спрос на топливо. Падение наложилось на то, что основные экспортеры нефти не договорились об ограничении продаж. Это будет удерживать цену на нефть на низком уровне. В процессе послекризисного восстановления спрос будет восстанавливаться, но некоторое время рынок будет затоварен, поэтому восстановление цены будет идти медленней. Если в момент возврата к привычному потреблению ОПЕК+ все еще не договорятся, нефть будет стоить чуть более 40 долларов за баррель, считает Андрей Мовчан.

Нелегкие времена для бизнеса

Критическое падение потребления и замедление активности компаний не пройдут бесследно для целых отраслей. Будут случаи банкротства, ухода с рынка, невыплат долгов. Особенно это касается локальных бизнесов в очагах поражения, сервисных бизнесов и связанных с пассажирскими перевозками, туризмом, массовыми мероприятиями. Небольшие компании сфер туризма и развлечений, скорее всего, обанкротятся. Меньше всего пострадают фармацевтика, производство медицинского оборудования, компании, снабжающие рынок товарами первой необходимости, государственные подрядчики, которые обеспечивают безопасность.

Больше всего проблем будет у малого бизнеса, потому что он, как правило, не имеет подушки безопасности и работает из тех денег, которые зарабатывает сегодня, он просто не может себе позволить работать в убыток несколько месяцев. Поэтому ему так важны госгарантии, без которых он практически лишится в это время доступа к кредитным ресурсам, считает Сергей Гуриев, профессор экономики в Школе политических наук в Париже (Sciences Po).

Тем не менее предприятия, создающие востребованный продукт, те, кто до кризиса не был слишком закредитован, и кто имел достаточно ликвидности для покрытия фиксированных расходов, позитивную unit-экономику и надежные источники финансирования, восстановятся после пандемии достаточно быстро.

Будущее экономик стран зависит от действий правительств

Во много последствия разгорающегося кризиса будут зависеть от выбранной правительствами стран стратегии борьбы с пандемией и мер поддержки бизнеса и людей. Такое мнение Сергей Гуриев высказал в интервью youtube-каналу Reminder.



Сергей Гуриевпрофессор экономики в Школе политических наук в Париже (Sciences Po) Пакеты поддержки в общей сумме достигают 15% годового ВВП. Часть этих денег — это гарантии, которые вполне возможно не будут использованы, еще часть будут просто заняты на рынке. Так как ставки нулевые, то правительствам ничего не стоит занимать огромные суммы на рынках. Государства готовы выпускать сколько угодно облигаций, идти на большой дефицит. Могут создаваться новые инструменты, выпускаться специальные облигации Евросоюза

Восстановление экономики будет более тяжелым и длительным, чем ее падение. По оценкам Нуриэля Рубини, даже при лучшем исходе спад экономики будет серьезней, чем в результате глобального финансового кризиса 2008 года. Полностью восстановить рост до конца года уже не получится. Плюс в том, что он будет более коротким, и положительный рост может наметиться уже к четвертому кварталу этого года. Это самый оптимистичный сценарий, который возможен в случае эффективным мер по борьбе с COVID-19 и принятия правительствами нестандартных мер поддержки экономики, что включает серьезные меры денежно-кредитной политики и налогово-бюджетное стимулирование.

Тем не менее ситуация не дойдет до критической отметки. «С голоду умирать никому давать не будут, по крайней мере в развитых странах, включая Китай. Но и достаточно много развивающихся стран уже объявили о своих программах», считает Андрей Мовчан.

«Современное западное общество дает простой ответ на вопрос, стоит ли спасать жизни людей, даже если это приведет к остановке экономики: стоит, чего бы это ни стоило», говорит Сергей Гуриев в колонке , написанной для «Ведомостей». И добавляет, что пожертвовавший жизнями ради экономического роста не получит ни того ни другого.