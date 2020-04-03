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Мировая экономика болеет. Каким будет выздоровление после коронавирусного кризиса?
03.04.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нынешний кризис сравнивают с Великой депрессией и годами последней мировой войны. В разных странах целые отрасли встали на паузу. Какой мировая экономика выйдет после битвы с коронавирусом, прогнозируют экономисты.
Андрей Мовчан, экономист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group сравнивает сложившуюся ситуацию с третьей мировой войной, в которой страны воюют не между собой, а с внешним врагом. Причем абсолютно все государства оказались плохо подготовленными к такой войне: «Первые решения были безумными, потом — неэффективными, сейчас в них начинает вырисовываться какая-то эффективность».
Падение мирового ВВП на 10%
Предсказавший экономический кризис 2008 года профессор экономики в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете Нуриэль Рубини уверен, что этот кризис окажется хуже Великой депрессии.
Шок от Covid-19 у мировой экономики случился быстрей и оказался более серьезным, чем во время глобального финансового кризиса 2008 года и даже Великой депрессии,
Определенные ограничения, связанные с пандемией, в большинстве стран могут продлиться 6−12 месяцев. Каждый квартал карантина будет стоить странам 5−10% годового ВВП. В целом в 2020 году мировой ВВП рискует упасть больше чем на 10%. Такую оценку озвучил Андрей Мовчан в
Нефть будет дешевой, пока экспортеры не договорятся
Пандемия и связанный с ней карантин обвалили спрос на топливо. Падение наложилось на то, что основные экспортеры нефти не договорились об ограничении продаж. Это будет удерживать цену на нефть на низком уровне. В процессе послекризисного восстановления спрос будет восстанавливаться, но некоторое время рынок будет затоварен, поэтому восстановление цены будет идти медленней. Если в момент возврата к привычному потреблению ОПЕК+ все еще не договорятся, нефть будет стоить чуть более 40 долларов за баррель, считает Андрей Мовчан.
Нелегкие времена для бизнеса
Критическое падение потребления и замедление активности компаний не пройдут бесследно для целых отраслей. Будут случаи банкротства, ухода с рынка, невыплат долгов. Особенно это касается локальных бизнесов в очагах поражения, сервисных бизнесов и связанных с пассажирскими перевозками, туризмом, массовыми мероприятиями. Небольшие компании сфер туризма и развлечений, скорее всего, обанкротятся. Меньше всего пострадают фармацевтика, производство медицинского оборудования, компании, снабжающие рынок товарами первой необходимости, государственные подрядчики, которые обеспечивают безопасность.
Больше всего проблем будет у малого бизнеса, потому что он, как правило, не имеет подушки безопасности и работает из тех денег, которые зарабатывает сегодня, он просто не может себе позволить работать в убыток несколько месяцев. Поэтому ему так важны госгарантии, без которых он практически лишится в это время доступа к кредитным ресурсам, считает Сергей Гуриев, профессор экономики в Школе политических наук в Париже (Sciences Po).
Тем не менее предприятия, создающие востребованный продукт, те, кто до кризиса не был слишком закредитован, и кто имел достаточно ликвидности для покрытия фиксированных расходов, позитивную unit-экономику и надежные источники финансирования, восстановятся после пандемии достаточно быстро.
Будущее экономик стран зависит от действий правительств
Во много последствия разгорающегося кризиса будут зависеть от выбранной правительствами стран стратегии борьбы с пандемией и мер поддержки бизнеса и людей. Такое мнение Сергей Гуриев
Восстановление экономики будет более тяжелым и длительным, чем ее падение. По оценкам Нуриэля Рубини, даже при лучшем исходе спад экономики будет серьезней, чем в результате глобального финансового кризиса 2008 года. Полностью восстановить рост до конца года уже не получится. Плюс в том, что он будет более коротким, и положительный рост может наметиться уже к четвертому кварталу этого года. Это самый оптимистичный сценарий, который возможен в случае эффективным мер по борьбе с COVID-19 и принятия правительствами нестандартных мер поддержки экономики, что включает серьезные меры денежно-кредитной политики и налогово-бюджетное стимулирование.
Тем не менее ситуация не дойдет до критической отметки. «С голоду умирать никому давать не будут, по крайней мере в развитых странах, включая Китай. Но и достаточно много развивающихся стран уже объявили о своих программах», считает Андрей Мовчан.
«Современное западное общество дает простой ответ на вопрос, стоит ли спасать жизни людей, даже если это приведет к остановке экономики: стоит, чего бы это ни стоило», говорит Сергей Гуриев в
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Какой мировая экономика выйдет после битвы с коронавирусом?
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