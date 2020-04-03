«Прогноз - середина июня. Если будем сознательны и не будем паниковать»

- Алексей, расшифруйте, пожалуйста, это медицинское послание.





- Все читают, все знают, какие пути передачи у коронавируса. Контактный, при объятиях, рукопожатиях, и воздушно-капельный, когда при чихании и кашле капли со слизистой носа разлетаются. При кашле - до метра, при чихании – до трех метров. Капли оседают на поверхностях – на поручнях, столах, кассовых аппаратах, дверных ручках, клавиатуре… Люди касаются этих поверхностей, не замечая, не обращая внимания, а потом непроизвольно дотрагиваются до своего лица, например. Коронавирус может протекать бессимптомно, поэтому мы не можем знать точно, сколько сейчас инфицированных. Чем меньше людей будет находиться в общественных местах, пользоваться общественным транспортом, тем больше мы можем влиять на путь передачи инфекции. Мы можем разорвать цепочку передачи вируса от человека человеку, просто оставшись дома. Да, не всякую работу можно перенести на дом. Например, мы, медицинские работники, должны быть на рабочих местах. Но те, у кого такая возможность есть, очень помогут, перейдя на удаленный график.





- Речь идет о полной самоизоляции?





- О разумном ограничении. Прежде всего, этого касается молодых людей, которые просто гуляют по городу, без особых дел катаются в метро. Что касается, например, выходов в магазин – выбирайте время, когда количество покупателей минимальное.









- Стоит закупать продукты сразу на несколько дней?





- Опять же, надо действовать разумно. У нас дома есть небольшой запас основных продуктов, достаточный для того, чтобы уменьшить количество походов в магазин. И я, если иду в магазин, обязательно надеваю маску.





- Кстати, о масках. Столько противоречивой информации. Помогают или нет?





- Прежде всего, маска помогает не заразить других, если мы сами являемся заболевшими. Если есть даже небольшая температура и насморк, а вы не можете отложить выход – наденьте маску. Но менталитет у наших людей такой, что маска сразу вызывает страх. Вот я вышел в маске, и сосед тут же спрашивает: «А что, все так плохо?». «Нет, - говорю, - просто я не знаю, болею ли я и чем болею. Поэтому не хочу заражать людей».





- Есть ли у вас предположения, когда эпидемия пойдет на спад?





- Я анализирую ситуацию, сравнивая со вспышками атипичной пневмонии и «свиного гриппа» - заболеваний с более высокой летальностью, но не так легко распространяемых, как COVID-19. При многочисленных нюансах все эти заболевания – сезонные, за два-три месяца постепен сходят на нет. Мой личный прогноз – середина июня. Но я еще раз призываю всех быть сознательными, соблюдать гигиену, уменьшить количество контактов, оставаться дома. И не паниковать.