Главные стадионы мира превратились в госпитали. На наших пока играют

Сейчас на этих стадионах, как и на многих других спортивных площадках мира, организованы мобильные пункты тестирования на коронавирус, госпитали для заболевших COVID-19 и приюты для бездомных — одной из самых уязвимых групп населения. В галереесобраны как раз такие примеры.