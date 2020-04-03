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Главные стадионы мира превратились в госпитали. На наших пока играют

03.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Помните финал ЧМ-2014 по футболу между Германией и Аргентиной на «Маракане» в Рио-де-Жанейро? Или нокауты в исполнении звезды британского бокса Дэвида Хэя на «O2 Арене» в Лондоне?

Главные стадионы мира превратились в госпитали. На наших пока играют
Сан-Паулу, Бразилия. На поле стадиона «Пакаэмбу» в Сан-Паулу в 1950 году проводили матчи чемпионата мира по футболу, а до 2014 года здесь регулярно выступал футбольный клуб «Коринтианс». Из-за вспышки коронавируса на «Пакаэмбу» построили временный госпиталь. Фото: Reuters
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Лондон, Великобритания. На территории «O2 Арены» в Лондоне организовали пункт тестирования на коронавирус. Когда-то здесь выступали «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Дакс, Дэвид Хэй и Энди Маррей, а в 2012-м эта площадка приняла олимпийский турнир по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте. Фото: Reuters

Сейчас на этих стадионах, как и на многих других спортивных площадках мира, организованы мобильные пункты тестирования на коронавирус, госпитали для заболевших COVID-19 и приюты для бездомных — одной из самых уязвимых групп населения. В галерее TUT.BY собраны как раз такие примеры.

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Помните финал ЧМ-2014 по футболу между Германией и Аргентиной на «Маракане» в Рио-де-Жанейро? Или нокауты в исполнении звезды британского бокса Дэвида Хэя на «O2...
 
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