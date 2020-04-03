Для гродненских кафе, ресторанов, гостиниц, хостелов из-за локдауна снизили ставки арендной платы

Источник материала: Tut.by

Гродненский горисполком принял решение о снижении ставок арендной платы для объектов, которые формируют туристическую инфраструктуру города. Послабления будут для гостиниц и хостелов, точек общепита, а также для фирм, которые занимаются международными перевозками. В список входят также и ряд других предприятий, деятельность которых связана с туризмом, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— В целях сохранения трудовых коллективов и финансовой поддержки этого сегмента экономики города, Гродненским горисполкомом принято решение на период с 1 апреля по 1 июля 2020 года снизить ставки арендной платы по помещениям городской коммунальной собственности до минимально возможных, так, как это позволяет законодательство, — рассказал заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик.

Период предоставления льготы, а также перечень видов экономической деятельности, на которые она распространяется, может меняться, исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки.

Кстати, 30 марта городские власти снизили арендную плату для турфирм . Всего минимальный арендный коэффициент получили более 20 турагентств.