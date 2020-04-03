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Для гродненских кафе, ресторанов, гостиниц, хостелов из-за локдауна снизили ставки арендной платы
03.04.2020 12:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненский горисполком принял решение о снижении ставок арендной платы для объектов, которые формируют туристическую инфраструктуру города. Послабления будут для гостиниц и хостелов, точек общепита, а также для фирм, которые занимаются международными перевозками. В список входят также и ряд других предприятий, деятельность которых связана с туризмом,
— В целях сохранения трудовых коллективов и финансовой поддержки этого сегмента экономики города, Гродненским горисполкомом принято решение на период с 1 апреля по 1 июля 2020 года снизить ставки арендной платы по помещениям городской коммунальной собственности до минимально возможных, так, как это позволяет законодательство, — рассказал заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик.
Период предоставления льготы, а также перечень видов экономической деятельности, на которые она распространяется, может меняться, исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки.
Кстати, 30 марта городские власти снизили
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Послабления будут для гостиниц и хостелов, точек общепита, а также для фирм, которые занимаются международными перевозками. В список входят также и ряд других...
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