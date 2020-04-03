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Минздрав огласил правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из-за границы

03.04.2020 13:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав огласил правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из-за границы

Минздрав огласил правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Правила предусмотрены постановлением министерства №24 от 31 марта 2020 года и опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

  • Прибывшим из-за границы запрещается покидать места проживания и посещать места работы (учебы), магазины, торговые центры, объекты общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Исключения составляют случаи крайне необходимости.
  • Для приобретения продуктов и необходимых товаров рекомендуется использовать интернет-магазины. При этом исключить контакт с курьерами.
  • Регулярно тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд или пользоваться антисептиком. Одноразовые носовые платки или салфетки выбрасывать в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет.
  • При ухудшении самочувствия – обратиться в скорую медицинскую помощь. При это обязательно сообщить о стране, из которой вы прибыли и о нахождении в самозоляции.

Постановление вступило в силу после опубликования.

Ранее сообщалось, что граждане, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции коронавируса, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться дома в самоизоляции. Перечень стран опубликован на сайте Минздрава.

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Минздрав огласил правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Правила предусмотрены постановлением...
 
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