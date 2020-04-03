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Минздрав огласил правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из-за границы
03.04.2020 13:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Минздрав огласил правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Правила предусмотрены постановлением министерства №24 от 31 марта 2020 года и опубликованы на
Постановление вступило в силу после опубликования.
Ранее сообщалось, что граждане, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции коронавируса, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться дома в самоизоляции. Перечень стран опубликован на сайте Минздрава.
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Минздрав огласил правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Правила предусмотрены постановлением...
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