Минздрав огласил правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из-за границы

Источник материала: ОНТ

Минздрав огласил правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Правила предусмотрены постановлением министерства №24 от 31 марта 2020 года и опубликованы на Национальном правовом интернет-портале .

Прибывшим из-за границы запрещается покидать места проживания и посещать места работы (учебы), магазины, торговые центры, объекты общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Исключения составляют случаи крайне необходимости.

Для приобретения продуктов и необходимых товаров рекомендуется использовать интернет-магазины. При этом исключить контакт с курьерами.

Регулярно тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд или пользоваться антисептиком. Одноразовые носовые платки или салфетки выбрасывать в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет.

При ухудшении самочувствия – обратиться в скорую медицинскую помощь. При это обязательно сообщить о стране, из которой вы прибыли и о нахождении в самозоляции.

Постановление вступило в силу после опубликования.

Ранее сообщалось, что граждане, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции коронавируса, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться дома в самоизоляции. Перечень стран опубликован на сайте Минздрава.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram