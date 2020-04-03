Лукашенко поручил поддержать бизнес: настало время развязать кубышечку

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фото: president.gov.by

«Не хочу сказать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе – кто вложится сам. Надо шевелиться всем», – подчеркнул президент, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что поручил подготовить предложения о поддержке разных секторов бизнеса, если такая поддержка будет необходима.

«Наше дело работать. Пройдет немного времени, и люди оценят и поймут, кто чего стоит. Мы никакой бизнес не закрывали», – заявил Александр Лукашенко.

Главное – это люди

Президент Беларуси ориентирует частный бизнес не только на использование активов и получение выгоды, но и заботу о людях – трудовых коллективах, жителях территорий, где расположено то или иное производство.

«Если кто-то в Беларуси хочет работать, по крайней мере при нынешней власти, нынешнем президенте, он прежде всего думать должен о людях», – подчеркнул Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

В частности, глава государства ориентирует бизнесменов на развитие близлежащих сельских населенных пунктов.

«Мы тогда всегда договоримся. И за ценой не постоим. Главное – это человек. И те бизнесмены, которые сегодня (говорят. – Прим.): вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди – не важно... Это дураки полные – приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда», – сказал президент.